В МЧС по Коми назвали причины крупного пожара в сыктывкарском ТЦ «Народный»

Фото: ГУ МЧС по Коми
Предварительная причина пожара в ТЦ «Народный» в Сыктывкаре - недостатки в изготовлении и эксплуатации электрооборудования, сообщило "Комсомольской правде" МЧС по Коми.
Напомним, сильный пожар начался утром 13 марта . Огнем оказался охвачен второй этаж здания. Газодымозащитники эвакуировали из здания 40 человек и спасли двоих. Погибших и пострадавших нет.
Появилось видео горящего здания ТЦ «Народный» в Сыктывкаре
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