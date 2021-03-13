В МЧС по Коми назвали причины крупного пожара в сыктывкарском ТЦ «Народный»

Фото: ГУ МЧС по Коми

Предварительная причина пожара в ТЦ «Народный» в Сыктывкаре - недостатки в изготовлении и эксплуатации электрооборудования, сообщило "Комсомольской правде" МЧС по Коми.

Напомним, сильный пожар начался утром 13 марта . Огнем оказался охвачен второй этаж здания. Газодымозащитники эвакуировали из здания 40 человек и спасли двоих. Погибших и пострадавших нет.

Появилось видео горящего здания ТЦ «Народный» в Сыктывкаре

Страшный пожар в торговом центре Сыктывкара потушили. Фоторепортаж с места событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страшный пожар в торговом центре Сыктывкара потушили (подробности)