Страшный пожар в торговом центре Сыктывкара потушили

Фото: vk.com
Пожар в ТЦ «Народный» в Сыктывкаре потушили. Пострадавших и погибших нет, сообщила глава столицы Коми Наталья Хозяинова.
Фото: vk.com
Напомним, пожар начался утром 13 марта. Огнем оказался охвачен второй этаж здания.
Фото: vk.com
Как сообщили в МЧС по Коми, сигнал о пожаре в здании рынка "Народный" в микрорайоне Орбита поступил в пожарно-спасательную службу Сыктывкара в 09:27.
Фото: vk.com
Когда прибыли первые подразделения, стало ясно, что возгорание произошло на втором этаже торгового комплекса.
Фото: vk.com
Фото: vk.com
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Видео пожара в ТЦ «Народный» в Сыктывкаре: появились кадры горящего здания (подробности)