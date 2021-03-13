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Происшествия13 марта 2021 11:20

Страшный пожар в торговом центре Сыктывкара потушили

Фоторепортаж с места событий
Источник:kp.ru
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Фото: vk.com

Пожар в ТЦ «Народный» в Сыктывкаре потушили. Пострадавших и погибших нет, сообщила глава столицы Коми Наталья Хозяинова.

Фото: vk.com

Напомним, пожар начался утром 13 марта. Огнем оказался охвачен второй этаж здания.

Фото: vk.com

Как сообщили в МЧС по Коми, сигнал о пожаре в здании рынка "Народный" в микрорайоне Орбита поступил в пожарно-спасательную службу Сыктывкара в 09:27.

Фото: vk.com

Когда прибыли первые подразделения, стало ясно, что возгорание произошло на втором этаже торгового комплекса.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

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