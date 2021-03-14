Минздрав Коми рассказал родителям, чем опасен насвай

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Главный врач Коми республиканского наркологического диспансера Светлана Свиридова рассказала, чем опасен насвай, как понять, что подросток его употребляет, и что с этим делать.

Чем опасен насвай?

Употребление такой дурманящей смеси как насвай может привести к стойкой зависимости, вызвать инфекционные заболевания и язвенную болезнь желудка – предостерегают врачи.

Насвай представляет собой маленькие тёмно-зелёные шарики, зёрнышки, либо «палочки», которые имеют неприятный вкус и запах. Насвай не курят, а рассасывают, закатывая его под губу. В его состав входят низкокачественный табак, зола, гашеная известь, куриный или верблюжий помет.

Кто чаще всего употребляет насвай?

Средний возраст употребляющих это вещество – 12-14 лет. Насвай слегка изменяет психическое состояние, и, как показывает практика, именно подростки склонны к таким экспериментам.

Распространители делают упор на то, что это не наркотик, а всего лишь табак, который не надо курить и от которого улучшается настроение, появляются силы для учебы.

«На самом деле доза никотина в одном шарике насвая в разы превышает дозы, получаемые при курении сигарет. Уже после нескольких употреблений появляется стойкая физическая и психологическая зависимость. У подростка снижается восприимчивость и ухудшается память, он становится неуравновешенным, – отмечает Светлана Свиридова. – Гашеная известь меняет среду в ротовой полости, разъедает стенки желудка и слизистые. При длительном воздействии вещества образуется язвенная болезнь. Фекалии, находящиеся в составе насвая, способствуют инфицированию организма паразитами, могут вызвать гепатит. Согласно проведенным исследованиям, при регулярном употреблении насвая многократно возрастает риск раковых заболеваний рта, глотки и органов пищеварительной системы».

Как определить, что ребенок употребляет насвай?

По словам Светланы Свиридовой, «насваиста» могут выдать обильная грязно-серая слюна, резкий дурной запах изо рта и изменения в поведении. Однако эти признаки проявляются только во время употребления или в короткий срок после приема насвая. Если человек употребляет насвай более двух месяцев, у него уже могут появиться язвы на слизистой оболочке рта.

Врач предупреждает родителей: найдя в вещах ребенка что-то похожее на насвай или обнаружив у него типичные признаки употребления, не стоит паниковать и устраивать допрос. Испуганный подросток вряд ли сразу признается, что использует насвай. Лучше обратиться вместе с ребенком в кабинет профилактики наркодиспансера, где сотрудники подскажут, как правильно вести себя в такой ситуации, и помогут вытащить ребенка из сетей дурмана.

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