Убийца гонял свою жертву по заброшенной школе, где когда-то учился сам: стали известны новые подробности ужасающего преступления в Ухте

Мать, потерявшая сына, видела его в последний раз за полчаса до рокового знакомства. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

В Ухте суд вынес приговор 19-летнему молодому человеку, обвиняемого в убийстве. Напомним, жестокое преступление было совершено в сентябре прошлого года в заброшенном здании в центре Ухты – когда-то здесь был детский сад, после специализированная школа. О том, что там находится труп, правоохранителям сообщил сам фигурант спустя пару дней после совершённого зверства.

Позвал в родные стены

– Молодой человек позвонил в полицию, сообщил о том, что убил человека. По данному факту была проведена проверка, тело сотрудники ППС обнаружили 2 октября, – рассказала «Комсомолке» следователь ухтинского отдела Следственного Комитета Яна Юхно.

В Ухте суд вынес приговор 19-летнему молодому человеку, обвиняемого в убийстве. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Как оказалось, позвонивший в полицию знал свою жертву несколько часов. Молодые люди познакомились возле магазина разливных напитков, и 23-летний парень предложил своему новому другу выпить. Тот согласился, но предусмотрительно пригласил пройти в заброшенное здание, дескать, возлияния на улице могут привлечь сотрудников полиции, а в закрытой школе им точно никто не помешает.

Как стало известно позже, убийца с охотничьим азартом преследовал свою жертву в двухэтажной заброшке. Увы, попытки спастись или спрятаться в тёмном помещении окажутся тщетными. 19-тилетний парень слишком хорошо знал эти стены, ведь когда-то он здесь учился…

Игры в прятки

Как следует из материалов дела, после первых ударов 23-летний парень решит сбежать, сиганув со второго этажа на первый. И попытается спрятаться в закутке рядом с бывшим спортзалом. Тут его, притаившимся на корточках, и настигнет «новый друг». Во время проверки показаний на месте он расскажет, что не видел жертву, но знал, куда тот побежал:

– Ну как он прятался… Просто сидел и на меня смотрел. Я к нему подошел и ударил его с ноги.

– А как вы увидели, что он там?

– А я фонариком, экраном от телефона посветил.

23-летнего местного жителя найдут с множественными ушибами и колото-резанными ранами, что и стало причиной массивной кровопотери, которая привела к смерти потерпевшего на месте.

19-тилетний парень слишком хорошо знал эти стены, ведь когда-то он здесь учился… Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

– Один из молодых людей нанёс другому не менее 29-ти ударов осколками стекла, осколками унитаза по различным частям тела, в том числе в область жизненно важных органов – головы, грудной клетки. Также молодой человек нанёс не менее семи ударов деревянным наличником, тоже в жизненно важные органы, в частности головы, – прокомментировала Яна Юхно.

Роковое знакомство

Тело молодого мужчины обнаружили в спортзале, стены и пол также были залиты кровью. Документов при себе у потерпевшего не оказалось, лицо исполосовано осколком стекла... Только спустя сутки труп опознает пришедшая в полицию мать, потерявшая сына… Как выяснилось, последний раз живым она его видела за полчаса до рокового знакомства.

Тело молодого мужчины обнаружили в спортзале, стены и пол были залиты кровью. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Уголовное дело возбуждено 2 октября 2020 года, расследование завершили в начале декабря. 12 марта 2021 года стало известно о судебном решении в отношении 19-летнего ухтинца. Приговором суда ему назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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