В Ухте 19-летний парень зарезал знакомого осколком стекла

Злоумышленник, используя осколки стекла, нанес потерпевшему множественные удары в шею Фото: архив "КП"

На 11 лет тюрьмы осужден 19-летний житель Ухты. Молодой человек был признан виновным в убийстве своего 23-летнего знакомого.

Как уточнили в Следкоме по РК, трагедия произошла в сентябре минувшего года. Тогда молодые люди вместе выпивали, и в какой-то момент между ними завязалась ссора. Слово за слово и в дело пошли кулаки.

- В ходе драки злоумышленник, используя осколки стекла, нанес погибшему множественные удары, в том числе, в область лица, шеи, груди. От массивной кровопотери, возникшей как осложнение полученных колото-резаных ран, потерпевший скончался на месте происшествия, - уточнили в пресс-службе СК.

Молодой человек был признан виновным и наказан на 11 лет колонии строго режима.

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