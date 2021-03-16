Названы самые редкие профессии в Коми

Фото: pexels.com

Специалисты hh.ru назвали актуальные вакансии на март в Коми. Так, среди всех предложений есть очень редкие и интересные. Например, жителей республики приглашают на должность рубщика мяса. Цена вопроса – от 34,3 до 40,8 тысяч рублей.

В обязанности входит: обеспечение процесса разруба мяса для бесперебойного наполнения витрины мясной продукцией, своевременная выкладка товара на прилавок.

Также есть вакансия тренера полевой команды. Зарплата зависит только от итогов соревнований. В будущие задачи входит: проведение полевых тренингов для торговых представителей и супервайзеров, организация программы наставничества и ввода в должность.

Если вы мечтали стать журналистом, то в Коми открыта вакансия корреспондента. Сколько вы будете получать зависит от ваших умений, а также договоренностей на собеседовании. . В обязанности входит: работа в газете и на сайте, написание новостей и статей на актуальные городские темы, самостоятельный поиск и отработка тем.

В список также вошли такие профессии:

Геолог, зарплата по результатам собеседования. Работодатель рассмотрит кандидатов со средне-техническим образованием, со знанием ПК и AutoCad.

Асессор (информационные технологии), зарплата по результатам собеседования. Асессор изучает поисковую выдачу и оценивает ее по определенным критериям.

Официант на шведских завтраках, зарплата по результатам собеседования. В обязанности входит подготовка и обслуживание шведских столов, подача блюд, уборка столов.

Специалист по сертификации и экологии, зарплата от 59 800 руб. до вычета налогов. Будущие обязанности: подготовка предприятия, организация и сопровождение процесса на этапе получения сертификата FSC.

Переводчик с русского языка на татарский, зарплата по результатам собеседования. Работодатель рассмотрит заявки от кандидатов с квалификацией лингвиста или опытом работы переводчиком в сфере информационных технологий (от 5 лет) с широким кругозором, особенно в областях, связанных с интернетом;

Художник по свету, зарплата от 40 000 рублей. В обязанности входит: работа с пультами, сопровождение мероприятий, монтаж, программирование, моделирование площадок в программах.

Добавим, что за февраль регионе вырос спрос на домашний персонал (+71%), работников в сфере добычи сырья (+65%), консультантов (45%), ИТ-специалистов (+30%), производственных рабочих (+26%), топ-менеджмент (+25%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми появилось очень много официальных вакансий с высокой зарплатой (подробности)