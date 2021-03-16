Следовататели назвали обстоятельства смерти двухлетнего ребенка, утонувшего в реке

В Усть-Куломском районе по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка
Фото: Архив "КП"
Двухлетний ребенок из деревни Верхний Воч Усть-Куломского провалился под лед и утонул в реке. Трагедия произошла накануне вечером.
Как рассказали следователи, в злополучный день мальчик с родителями пошел к реке за водой. В тот момент, пока мама с папой были заняты, малыш ушел гулять и провалился под лед. Родители ребенка, заметив его исчезновение, сразу же бросились ему на помощь, однако самостоятельно вытащить мальчика они не смогли.
- Отец пытался спасти сына, но не смог. Утром 16 марта аварийно-спасательным отрядом обнаружено тело ребенка. Оно будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, - уточнили в региональном Следкоме.
В данный момент по факту гибели ребенка проводится проверка. Начато разбирательство.
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