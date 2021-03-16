В Сыктывкаре оцепили сразу несколько школ из-за сообщений о бомбах

Школа № 7. Всех детей отпустили по домам. Фото: Александра САВИНОВА

Десять школ Сыктывкара проверяют на предмет обнаружения бомб.

По информации УМВД по Сыктывкару, на электронные адреса нескольких школ города поступили письма, в которых говорилось, что учебные заведения будут заминированы. Сейчас в школах работают спецслужбы, в том числе кинологи и взрывотехники.

По факту поступившей информации полиция проводит проверку. Письма с угрозами получили более 10 школ.

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