В Ухте гостиницу заставили оборудовать тревожной кнопкой

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По иску прокуратуры ухтинская гостиница должна быть оборудована кнопкой экстренного вызова полиции. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в ухтинском отеле «Северный» нарушаются требования, предъявляемые законом к антитеррористической защищенности гостиниц. Гостиница не оборудована средствами тревожной сигнализации – кнопкой экстренного вызова полиции. При этом владелец – индивидуальный предприниматель – не заключил договор на охрану объекта.

Прокуратура направил в суд иск с требованием возложить на предпринимателя обязанность оборудовать отель «Северный» кнопкой экстренного вызова наряда полиции. Суд удовлетворил заявленные требования, обязав ответчика устранить нарушения закона до 30 июля.

– После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, – говорится в сообщении.

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