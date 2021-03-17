В воркутинском музее открыли мемориальный кабинет Игоря Шпектора

Узнаваемая многими кепка, перчатки, рабочий костюм, ежедневник с пометками, известная коллекция масок, спортивные кубки... Фото: пресс-служба мэрии Воркуты.

15 марта в новом помещении Воркутинского музея состоялось открытие второй экспозиции – мемориального кабинета памяти экс-мэра Воркуты Игоря Шпектора. Дата выбрана не случайно, ведь первый месяц весны стал значимым календарным периодом в его жизни – 13 марта 1969 года Игорь Леонидович приехал в Воркуту, 16 марта 1998 года назначен главой администрации города Воркуты, 5 марта 2021 год – полгода со дня его смерти.

Сильный, шумный, мудрый и любящий как сама Воркута

На торжественной церемонии присутствовали вдова Игоря Леонидовича Татьяна Бочарова, его друзья, коллеги, знакомые. Не сдерживая эмоций, они делились своими воспоминаниями о знакомстве с Игорем Шпектором, работе и курьезных случаях, рассказывали о его непростом характере и безусловной любви к детям, людям, Воркуте, а также передавали в дар музею экспонаты для новой экспозиции.

Фото: пресс-служба мэрии Воркуты.

В памяти многих воркутинцев он навсегда останется сильным, шумным, мудрым и любящим, как и сама Воркута.

Фото: пресс-служба мэрии Воркуты.

Ярослав Шапошников, который стал первым главой-руководителем администрации города с момента ухода с этого поста Игоря Шпектора, обращаясь к присутствующим в зале отметил, что его предшественник был не просто неординарной личностью с огромной энергетикой и широкой душой, он был и останется человеком – эпохой:

– К сожалению, мы не были знакомы лично, но я очень много про него наслышан. То, что Игорь Леонидович сделал для города, неоценимо, поэтому открытие мемориального кабинета значимое событие для Воркуты. Он навсегда останется в сердцах жителей города, а для меня большая честь находится на посту, который раньше занимал такой человек.

Фото: пресс-служба мэрии Воркуты.

От лица администрации муниципалитета Ярослав Шапошников вручил благодарственное письмо Татьяне Васильевне за участие в создании мемориального кабинета. Татьяна Бочарова, в свою очередь, поблагодарила всех причастных к этому событию, и в частности, работников музея за сохранение светлой памяти об Игоре Шпекторе и передала большой привет воркутинцам от их земляков, проживающих сегодня в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба мэрии Воркуты.

Также в рамках официальной части мероприятия депутат Госсовета РК Сергей Гагаузов вручил благодарность Государственного совета Республики Коми за многолетнюю и добросовестную работу директору Воркутинского музейно-выставочного центра Ольге Раздроговой.

Фото: пресс-служба мэрии Воркуты.

Память об уникальной личности

25 квадратных метров мемориального кабинета не смогли вместить все, что связывало Игоря Шпектора с Воркутой, даже макеты созданных и восстановленных им зданий и сооружений, парков и площадей нельзя сегодня уместить в одном небольшом помещении. При этом сотрудники музея поясняют, они не ставили перед собой задачу создать копию рабочего кабинета экс-мэра. Важнее было создать целостность образа, который позволил бы показать всю разносторонность его уникальной личности, спектр интересов и многогранность деятельности, которой были охвачены все сферы города.

Фото: пресс-служба мэрии Воркуты.

Узнаваемая многими кепка, перчатки, рабочий костюм, ежедневник с пометками, известная коллекция масок, спортивные кубки, детские поделки, куклы, флаг Воркуты, который Игорь Шпектор развернул в Антарктиде, множество картин и фотографий, запечатлевших его в моменты работы и отдыха, на стендах биографические данные.

Всего в коллекции порядка 200 экспонатов, на открытии кабинета представлено более сотни из них. Создание мемориальных экспозиций – сложный процесс в музейном деле, ведь погружаться в жизнь человека, в его судьбу и личность равно непросто и интересно. Именно поэтому сотрудники музея с особым волнением создавали экспозицию, ее логическую конструкцию – для них это первый опыт такой работы.

Фото: пресс-служба мэрии Воркуты.

По словам начальника управления культуры городской администрации Ольги Павелко, огромный вклад Игоря Шпектора в развитие и жизнь города будет более масштабно представлен в большом музейном зале Истории Воркуты, проектирование которого ведется в настоящее время.

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