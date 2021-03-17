Прививка от ковида станет для ветеранов пропуском на Парад Победы в столице Коми

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На заседании Республиканского оргкомитета "Победа" рассказали о новых правилах празднования Дня Победы в Коми.

Всех ветеранов, которые будут принимать участие в параде, решено вакцинировать от коронавирусной инфекции. В Минздрав Коми направят списки. Кстати, в них будут только те, кто проживает в столице республики. Остальных ветеранов будут чествовать на местах.

В Коми сейчас проживают 3 102 ветерана Великой Отечественной войны. Из них 95 человек являются инвалидами ВОВ, 196 человек были в детстве узниками концлагерей, 36 человек — жители блокадного Ленинграда, 495 человек — члены семей ветеранов, 2180 человек — труженики тыла. Также в республике живут более 31 тысячи детей войны, сообщает статистику БНКоми со ссылкой на зампредседателя правительства РК Ларису Карачеву.

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