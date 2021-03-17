Директора школы в Коми наказали за нарушения правил профилактики ковида

Проверка началась после регистрации случая коронавирусной инфекции.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За нарушение правил профилактики коронавирусной инфекции к ответственности привлечен директор школы №1 пгт. Троицко-Печорск.
Они были выявлены во время проверки Роспотребнадзора по Коми, назначенной на 15 декабря 2020 года в связи с поступившим внеочередным донесением о регистрации случая COVID-2019 в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Троицко-Печорск.
Из акта следует, что были выявлены лица с повышенной температурой тела, которые отстранены от посещения школы без информирования о данных лицах территориального отдела Роспотребнадзора.
Кроме того, установлено, что во всех санитарных узлах для детей отсутствуют кожные антисептики для обработки рук. А работники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, носят маски на подбородке.
Директор школы в целом не оспаривал обвинения в нарушениях (суд счел это смягчающим обстоятельством), но объяснил, что они были сразу устранены (а это не является поводом для отмены наказания).
«Совершенное С. правонарушение в силу специфики сферы, в которой оно допущено, малозначительным признать нельзя, поскольку оно ставит под угрозу жизнь и здоровье большого количества людей, включая несовершеннолетних обучающихся», - сообщает объединенная пресс-служба судов Коми..
Должностному лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 рублей.
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