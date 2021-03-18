В Ухте спасли женщину от лавины снега с крыши

Видео Артура Браславского

В Ухте пожарный договорного подразделения МЧС — 94 пожарно-спасательной части Артур Браславский спас женщину от «лавины» снега, которая сошла с крыши одного из зданий. Он успел оперативно среагировать и предупредить ухтинку, чтобы она не выходила наружу.

Как рассказал сам Артур, 16 марта около восьми вечера он проходил мимо того места, разговаривал по телефону с любимой девушкой. Сквозь разговор услышал странные звуки за спиной: как будто доски скидывают. Решил вернутся и посмотреть, что там происходит. Увидел на краю крыши снег, понял, что сейчас он сойдет, решил заснять на телефон. И в этот момент из здания вышла женщина. Молодой человек моментально отреагировал, предупредив ее об опасности.

«Я не мог просто стоять и молчать! Уверен, что на моём месте так поступил бы любой человек. И если честно, я не считаю, что это был какой-то героический поступок. Люди должны помогать и беречь друг друга, и не важно: знакомы они или нет. А учитывая, что служу в МЧС, это моя прямая обязанность: предотвращение, спасение и помощь», — отметил Артур Браславский.

Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает жителям и гостям региона простые правила безопасного поведения в период оттепели, когда высока опасность схода с крыш снега и наледи :

- при движении вдоль зданий необходимо передвигаться на безопасном расстоянии от стен, периодически по ходу движения осматривать карнизы крыш, обходить опасные места;

- если во время движения вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием;

- родителям необходимо разъяснить детям об опасности игр во время оттепели под карнизами крыш домов;

- во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках, детских колясках, не оставляйте их без присмотра и не находитесь с ними в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек;

- нельзя парковать личный автомобиль в непосредственной близости от зданий, на крышах которых образовались сосульки и наледи.

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