«Праздник охотника» вернулся в Ижемский район Коми

Гостей и участников ждут соревнования на лямпах, гонки на снегоходах, стрельба из лука и многое другое.

После двухлетнего перерыва в Ижемском районе в 16-й раз пройдет «Праздник охотника», сообщает местная администрация.

27 марта на правом берегу р. Сэбысь возле деревни Ласта гостей праздника будут ждать национальные игры и забавы, знакомство с традиционной культурой ижемцев.

Уже на протяжении нескольких лет праздник является составляющей частью Республиканского спортивного фестиваля «Изьваса вермасьӧмъяс».

«Праздник учрежден в Ласте по инициативе движения в память о первой охотоводческой артели, появившейся в муниципалитете в 30-е годы прошлого века. С тех пор ластинская артель справедливо считалась одной из самых «добычливых». Идея была поддержана администрацией района и Министерством национальной политики Республики Коми». – рассказывает активист МОД «Изьватас» Федор Терентьев.

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района

В ходе мероприятия охотники переодеваются в традиционные лузаны, демонстрируют трофеи. Зрители и жюри оценивают костюмы и снаряжение участников, их ловкость и смелость во время соревнований на лямпах, гонок на снегоходах, стрельбе из лука и многое другое.

Сельские Дома культуры со всего района представят свои подворья, акцентируя внимание на тематику охоты. Гости мероприятия могут угоститься ухой из окуня и кашей. На развлекательных площадках пройдет торговля, в основном – это выпечка, чай, различные приспособления для охоты.

На высокой сцене из снежного наката с вырубленными ступенями на фоне фигур охотника и оленей пройдет торжественное открытие праздника.

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