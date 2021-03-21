Спортсмен из Коми Илья Семиков: «Лыжником хотел стать еще в детстве»

Сегодня одним из лидеров сборной Коми и членом сборной России является Илья Семиков – лыжник из Усть-Цильмы. Фото: Иван ФЕДОСЕЕВ

Сегодня одним из лидеров сборной Коми и членом сборной России является Илья Семиков – лыжник из Усть-Цильмы, который в составе эстафетного квартета поднимался на пьедестал почёта этапа Кубка мира, причём не где-нибудь, а в Норвегии – в стане принципиального соперника. О своих планах и достижения Илья рассказал журналу «КП-Авиа».

Хорошие ребята – могут и подрезать, и палку сломать

Многие любители спорта ещё в советское время узнали о Коми благодаря лыжным гонкам. Республику прославляли Раиса Сметанина, Николай Бажуков, Василий Рочев-старший. После распада СССР – Андрей Нутрихин, Владимир Леготин, Василий Рочев-младший. Все они добивались побед как на внутренней, так и на международной арене, участвовали в чемпионатах мира, Олимпийских играх, этапах Кубка мира.

В этом году регулярно за сборную выступает лыжник Илья Семиков , в том числе вошёл в её состав на чемпионате мира. Словом, всё идет по плану и, очевидно, главная цель для спортсмена – Олимпийские игры. А вот год назад, когда мы впервые пришли к Илье для интервью, в ситуацию вмешался коронавирус. Впрочем, как и в целом в жизнь россиян.

Главная цель для спортсмена – Олимпийские игры. Фото: Иван ФЕДОСЕЕВ

– Илья, как пандемия повлияла на твои планы?

– Получилось больше времени на отдых от стартов, но не от тренировок. Занимались у себя в Коми, тренировались, пока летом не удалось выехать на сборы с национальной командой, когда, как показалось, ситуация более-менее стабилизировалась. Но зато, как помните, не было чемпионата России, хотя цели на него ставились вполне определённые.

– В прошлом сезоне ты в составе сборной России завоевал серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Норвегии, затем стал четвертым на 15-километровой дистанции и была еще бронза в эстафете в Лахти. Можно ли назвать его самым успешным в карьере?

– В целом, я не очень доволен тем сезоном, но прогресс есть, и это обнадеживает. Но у него есть и своя цена. Перед его стартом я проделал такой большой объём работы, который не делал, наверное, никогда. Было очень тяжело входить в сезон, а в сборной ведь как – если сразу себя не показал, то не едешь на этапы Кубка, ждёшь своей очереди. Вот я, получается, ждал-ждал, получил и, думаю, неплохо себя показал. В этом сезоне все получилось несколько иначе.

Спорт должен быть честным, считает Илья. Фото: Иван ФЕДОСЕЕВ

– Обидно тогда не было в эстафете уступать первой команде сборной России на этапе в Лиллехаммере?

– Какая тут обида – наши все же выиграли. Наоборот, приятно было – обыграть норвежцев двумя составами на их территории. Плюс, для меня это был первый подиум.

– Норвежцы потом что-нибудь говорили после гонки?

– Да перекинулись парой слов, ничего конкретного. Вообще они позитивные ребята. Всегда общаются с улыбкой, подбадривают. Но это вне дистанции. На дистанции они могут и подрезать, и палку случайно сломать, но потом всегда подойдут, извинятся.

– Не бывает в таких случаях желания палкой в ответ их ударить?

– В ходе гонки такой адреналин, что желание и не такое бывает, но пока сдерживаюсь (улыбается).

Помню, приехали мы на лыжный комплекс Раисы Сметаниной на всероссийские соревнования – я там впервые понял, что такое уровень. Фото: Иван ФЕДОСЕЕВ

– Ладно, вот норвежцы – хорошие ребята, а кто плохие?

– Да нет таких. Все профессионалы, все всё понимают – это правильно. Норвежцы – это просто пример, причём, перекинуться парой слов перед гонкой могут и Клэбо, и Сундбю – величины мировых лыж.

– Ну, у нас тоже есть своя величина – Александр Большунов.

– Конечно. Я очень рад, что Александр два года подряд берёт Большой хрустальный глобус. Это здорово, о нём говорят сейчас везде, так что победа стала отличной рекламой для нашего спорта. Может, дети сейчас охотнее в лыжи начнут идти.

Поступать как Мяки у нас никто бы не стал

– Ну, представь. Гонка, и вы с Большуновым идете на финиш бок о бок. Уступил бы, зная, что ему очки нужнее в борьбе за Большой хрустальный глобус?

– Нет, конечно. Это здравый эгоизм. Я думаю, у нас никто бы так в команде не сделал. Спорт должен быть честным: сегодня ты где-то уступишь, завтра тогда так же сделали бы соперники и всё превратилось бы в какую-то комедию. Но и поступать, как в этом сезоне сделал финн Мяки, тоже у нас никто бы не стал (На финише Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки подрезал Большунова. Тот вспылил и махнул палкой в сторону финского лыжника. А потом, уже после финишной черты, врезался в Йони Мяки и сбил его с ног. В итоге российскую команду дисквалифицировали за неспортивное поведение. Позже Большунов официально объяснился, мол, лыжи скользили быстро, поэтому врезался в финна ненарочно. – Прим. авт.).

– Это тот момент, после которого команду в гонке дисквалифицировали, а вторая сборная с тобой в составе поднялась на третье место?

– Да-да. Третье место, конечно, приятно, но не в таком случае. Мы все видели, что произошло на финише, и ведь это не единственный эпизод с финнами. Обижены они на нас может за что-то.

– А в целом с Большуновым общаешься?

– Да, мы ведь в одной сборной, но у меня другая тренировочная группа (Олега Перевозчикова. – Прим. авт.), так что мы редко пересекаемся. Больше всего общаюсь с Андреем Мельниченко, Сашей Бессмертных. Мне в группе этой нравится, надеюсь, в будущем ничего не изменится.

Конкуренция сейчас в лыжах запредельная. Фото: Иван ФЕДОСЕЕВ

Поехал вдруг и стал третьим

– Окей, вот ты говоришь: Большунов победил, реклама лыжам, пойдут на секцию дети и тому подобное. А сам ты почему лыжами занялся и в каком возрасте?

– Это был, наверно, третий класс. В Усть-Цильме и заниматься было нечем – лыжи и мини-футбол. Только на тренировках по лыжам иногда играли в мини-футбол, а футболисты почему-то на лыжах не ходили.

– Сам пошёл?

– Родители отвели. Но у меня на лыжных тренировках была уже куча друзей, так что мы в те годы больше просто на базе зависали. Потренировались быстренько – и свободное время проводили вместе.

– Когда понял, что хочешь прямо стать профессиональным лыжником?

– Да в те же годы и понял. Мне всё понравилось. Другое дело, что результат тогда особый не показывал. Помню, приехали мы на лыжный комплекс Раисы Сметаниной на всероссийские соревнования – я там впервые понял, что такое уровень. Стал где-то 320 в коньке и 280 в классике – проиграл на «пятёрке» лидерам восемь и четыре минуты. Потом уже, когда школу заканчивал, подумал, что всё, надо с лыжами завязывать, мол, не получилось. Готовился к ЕГЭ, поехал на первенство России и стал там третьим. Посовещались с родителями и решили, что надо всё-таки в лыжах остаться.

– Ты ярко выраженный классист. Как так вышло?

– В Усть-Цильме у нас в неделю было шесть тренировок классикой, одна – коньком. Так что иначе, наверно, и быть не могло. Я стараюсь сейчас конёк подтянуть, конечно, но где-то уже понимаю, что прямо на мировой уровень его не вытяну, а вот в классике можно со всеми бороться. Так что не исключено, что просто сконцентрируюсь на своем стиле.

Любой спорт могу посмотреть, особенно, если речь идёт о чемпионатах мира, хоть по фигурному катанию. Фото: Иван ФЕДОСЕЕВ

БЛИЦ-ОПРОС

– Назови трех лучших классистов в России.

– Большунов, Бессмертных, Ларьков.

– А ты?

– Ну, месте на четвертом, пятом, быть может.

– Хорошо, а тройку классистов в мире?

– Нисканен, Большунов, Бессмертных.

– Ларьков пролетает?

– Да, Андрюха, прости. Но Нисканен сейчас реально лучший классист. Большунов берет физикой, выносливостью, а по технике финн – пример для всех.

О технике и цели

– К слову о технике. В «Вечернем Урганте» мы все видели, как тренируется Александр Большунов, преследуя машину с зеркалом. Может, взять на вооружение?

– Почему бы и нет. Новые элементы в тренировках всегда нужны. Я только за. Хотя, конечно, свои плюсы и минусы я знаю, стараюсь работать над ними. Конкуренция сейчас в лыжах запредельная.

– У нас в сборной Коми есть еще один Илья – Порошкин. Как тебе конкурент?

– Замечательный. Мы с ним даже счёт ведём, кто сколько друг у друга гонок выиграл. Вот однажды бежали контрольную гонку – победил я. А в другой раз выиграл он, так что я потом полночи сидел дома и пытался понять, почему так вышло. Здоровая конкуренция – то, что нужно для развития каждого спортсмена, не только лыжника.

– Тебе сейчас 27. Понятно, что главная цель – Олимпиада.

– Сейчас надо будет хорошо выступить на Чемпионате страны, застолбить за собой место в сборной на следующий год. Особые надежды связываю с 50-километровой гонкой.

Я стараюсь сейчас конёк подтянуть, конечно, но где-то уже понимаю, что прямо на мировой уровень его не вытяну, а вот в классике можно со всеми бороться. Фото: Иван ФЕДОСЕЕВ

– Есть и другие гонки – спринты, эстафета та же.

– Да, но, если прямо говорить о шансах, то именно на 50-километровке их больше всего. На другие дистанции – посмотрим, как сложится сезон, а вот именно на «полтинник» надо настраиваться.

– Почему именно «полтинник» так тебе нравится?

– «Пятнашки» уже надоели, а на 50-ти километрах играют роль и сила, и выносливость, и тактика. Мне это всё нравится. Это намного интереснее.

– Тебе бы в шахматы играть.

– А я играю. Мы с доктором на сборах частенько сидим за доской, правда, он лучше играет, побеждает почти всегда. Но ничего – я сейчас выучу пару дебютов, возьму реванш.

Предложение делал после тренировки

– Чем еще на сборах занимаетесь, кроме тренировок. Как время убиваешь?

– Книги читаю, музыку слушаю. Вот недавно прочитал «Инферно» Дена Брауна, параллельно читаю книги по экономике и физиологии спорта – не зря же вышки по этим направлениям получал.

– А музыка?

– Музыку разную слушаю, чаще просто, чтобы настроиться перед тренировкой или гонкой. Но в основном русский рок: «Би-2», «Наутилиус», «ДДТ», «Король и Шут», «Арию».

– Шахматы, книги, какие ещё увлечения? Может, спорт любишь смотреть какой-нибудь?

– Футбол. Причём, отец болеет за «Спартак», а я за «Зенит», так интереснее просто. Но об этом я отцу сказал не сразу. А так любой спорт могу посмотреть, особенно, если речь идёт о чемпионатах мира, хоть по фигурному катанию. Люблю шоу на Youtube – интервью того же Дудя. Интересно узнать что-то об известных и интересных людях.

– Как жена относится к тому, что у тебя постоянные сборы, соревнования?

– Нормально. Настя привыкла, наверно. А вообще мы на таких сборах как раз и познакомились. Она лёгкой атлетикой занималась. Вот повстречались, потом стали в Интернете общаться, закрутилось.

Мы с Настей на сборах познакомились. Она лёгкой атлетикой занималась. Вот повстречались, потом стали в Интернете общаться, закрутилось. Фото: Иван ФЕДОСЕЕВ

– Как предложение делал?

– Шёл домой с тренировки. Иду, думаю, пора ведь. Так что спонтанно все вышло. Максимально неожиданно для Насти. И, наверное, для меня. Несколько лет уже встречались, да и, знаешь, намёки уже были. Решил не затягивать. В том году поженились, расписались – только родителей и позвали.

– Детей ещё нет?

– Только кот. Но он у Насти и был, не совместный кот. Британец, которому я почему-то жутко не нравлюсь. Он добр ко мне только тогда, когда кормлю его.

– Заработка лыжника для обеспечения семьи хватает?

– Жаловаться уж точно не буду. Но в биатлоне призовые побольше. Вот пока биатлон популярнее. Для телезрителей он, наверное, зрелищнее: мало длинных гонок, огневые рубежи.

– Что нужно, чтобы лыжи стали смотрибельнее что ли?

– Новые какие-то дисциплины. Вот ту же смешанную эстафету хотели уже в этом сезоне внедрить. Это правильно. Есть страны, которые могут выставить хоть две команды в той же мужской эстафете, – это Россия, Норвегия, а есть, которые и одну толком не могут собрать. Зато у них есть пара сильных лыжниц. Так что конкуренция в смешанной эстафете будет в разы выше. Гонки с начислением очков за промежуточные финиши – тоже интересная идея. Но в целом международная федерация над этим работает, так что скоро мы подтянемся в рейтингах к биатлону. Тех же спринтов становится все больше в календаре. Для меня это, правда, минус, но в целом для телевидения плюс.

– В жизни каждого спортсмена рано или поздно появляется вопрос «А дальше-то что?». Задавался им уже?

– И не раз. Но ответа себе на него так и не дал. Пока хочу побегать лет семь-восемь. А там посмотрим. Может продолжу выступать на любительских марафонах, может, тренером стану. Сейчас я – действующий спортсмен, и все мысли только о предстоящем сезоне.

ДОСЬЕ

Лыжник Илья Семиков. Возраст: 27 лет.

Родился в Усть-Цильме 22 октября 1993 года.

Живёт и тренируется в Сыктывкаре. Окончил Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина (бакалавриат), Поволжскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма (магистратура).

Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, член сборной России. Лучшее место в индивидуальных гонках на Этапах Кубка мира – четвертое, в эстафетах – второе. Чемпион России-2016 (70-километровая гонка масс-стартом), многократный серебряный и бронзовый призёр чемпионатов и первенств России.

Женат. Хобби: чтение, рок-музыка, просмотр футбольных матчей вместе с отцом.

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