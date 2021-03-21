В Коми приступили к разработке целевой программы «Арктические лососевые»

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В Коми разработают Федеральную целевую программу «Арктические лососевые». Об этом стало известно после совещания по рассмотрению и утверждению коллегиального решения руководителей взаимодействующих управлений и организаций по осуществлению контроля и надзора на этапах добычи, транспортировки и реализации водных биологических ресурсов в регионе.

Концепцию Федеральной целевой программы представил министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Денис Шаронов. По его словам, проект будет иметь четыре подпрограммы:

— мониторинговая подпрограмма;

— подпрограмма искусственного воспроизводства;

— подпрограмма рыболовства и естественного воспроизводства;

— подпрограмма рыбоохраны и водоохраны.

По поручению первого зампреда Коми Игоря Булатова в ближайшее время будет создана межрегиональная межведомственная рабочая группа по разработке целевой программы для её успешной защиты на федеральном уровне и дальнейшей реализации. Отмечается, что наиболее ценные виды, заходящие на нерест в реки Коми - это атлантический лосось, арктический омуль, сиг, чир, пелядь.

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