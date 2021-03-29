Отмена автодрома и экзамен без инструктора: какие еще изменения ждут начинающих водителей Коми

Уже 1 апреля запланирован экзамен по новым правилам. Фото: Александра САВИНОВА

С 1 апреля 2021 года вступят в силу изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских прав. Какие новшества ждут начинающих водителей, «Комсомолке» рассказали в ГИБДД Сыктывкара.

Отмена автодрома

Теоретическая часть экзамена не изменится. В билете будет четыре тематических блока. На 20 вопросов билета экзаменуемому дается всего 20 минут.

Главное нововведение – отмена традиционной «площадки», вместо неё будет единый практический экзамен в городских условиях. В состав нового теста войдут обязательные упражнения для проверки первоначальных навыков: заезд в гараж, параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве и остановка/начало движения на подъеме и на спуске.

Маршрут экзаменуемому известен не будет (как обычно), инспектор уже во время экзамена покажет новичку, куда ехать.

Получить водительское удостоверение станет сложней.

– В качестве проверки навыков упражнений будут использоваться автодромы и закрытые площадки или тупиковые участки. После того как снег растает, будем искать участки для выполнения указанных выше упражнений, – рассказал «КП-Коми» начальник экзаменационного отдела ГИБДД г. Сыктывкара Владимир Ульянов.

Протяженность экзамена при получении категории B составит 30 минут.

Система оценивания ужесточена

На сегодняшний день ещё действует система оценивания в два этапа: за практические навыки на автодроме и за вождение в реальном дорожном движении. Однако с 1 апреля эта система изменится, и будет действовать в едином этапе, при этом количество допустимых ошибок останется прежним – 4 балла. Экзамен будет считаться несданным, если кандидат в водители наберет пять и более штрафных баллов.

Традиционно разговор по телефону и непристёгнутый ремень безопасности во время езды будут считаться грубейшими ошибками, которые повлекут автоматическое прекращение экзамена. Всего таковых в проекте регламента – 19, из-за которых вас сразу отправят на пересдачу.

Инструктор - только в качестве наблюдателя на заднем сидении.

Экзамен без инструктора

– Ещё одним особенным изменением является то, что с 1 апреля при сдаче экзамена по вождению за дублирующими органами управления автомобиля будет сидеть не инструктор, а экзаменатор. Более того, инструктор может вообще не находиться в машине или присутствовать в качестве наблюдателя, – также рассказал «Комсомолке» Владимир Александрович.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Кстати, вполне вероятно, что получить водительские права теперь можно будет не с 18, а с 16 лет! Правда, для этого потребуется письменное согласие от родителей. Но, как подчеркнули в Госавтоинспекции, новое правило максимум коснется новичков-водителей категории А (мотоциклы, мопеды и пр.).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подросток из Воркуты, которого сбил пьяный прокурор, находится в тяжелом состоянии

Студент отправился на лечение в Зеленограде (подробности)