Подросток из Воркуты, которого сбил пьяный прокурор, находится в тяжелом состоянии

Фото: соцсети

Степан Сонин из Воркуты отправился на лечение в Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабитологии, что находится в Зеленограде. Об этом сообщила мама 17-летнего подростка в официальной группе помощи, посвященной ее сыну.

Необходимость в сообществе возникла после аварии, в которую попал студент. Минувшей осенью его сбил пьяный прокурор, который так и не признал свою вину. Мужчина буквально въехал в подростка, который переходил дорогу в положенном месте. Сейчас экс-прокурор ожидает суда, который решит его дальнейшую судьбу.

Сейчас же Степан отходит после операции. Ему сделали шунтирование и перевели в реанимационное отделение. Юноша после аварии стал инвалидом первой группы и ему предстоит дорогостоящее лечение и долгая реабилитация.

- Стёпе дали инвалидность первой степени, сроком на 2 года. Ему также назначена социальная пенсия. 23 марта Степушка поехал в город Зеленоград. 25 марта ему было сделано шунтирование. Сейчас Степан находится в реанимации после операции, состояние стабильно-тяжёлое. К сожалению, маму Степана в центр не взяли, она приехала в Воркуту, в настоящее время занимается подготовкой комнаты к возвращению Степана, - написали волонтеры в группе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Воркутинского Ефремова», который пьяным сбил подростка, оставили на свободе (подробности)