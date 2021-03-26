В Воркуте осудят пьяного водителя иномарки, сбившего 17-летнего подростка

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый не признал вину по предъявленному обвинению Фото: Архив "КП"

Житель Воркуты предстанет перед судом за пьяное ДТП, в результате которого пострадал 17-летний подросток. Об этом сообщает региональный Следком.

По данным ведомства, ЧП произошло минувшей осенью. Пьяный 41-летний водитель за рулем SMART PASSION сбил ребенка на пешеходном переходе. Подросток был экстренного госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами. Сейчас юноше требуется медицинское лечение и уход.

К слову, свою вину виновник ДТП так и не признал. Сейчас мужчина ожидает суда, который определит его дальнейшую судьбу.

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