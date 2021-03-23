Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер лишился дачи из-за огромных долгов

Бывший руководитель республики по приговору суда должен выплатить огромный штраф
Фото: Архив "КП"
Бывший руководитель Коми Вячеслав Гайзер, осужденный на 11 лет за махинацию и взяточничество, лишился своей недвижимости в СНТ «Лазурное».
Суд Сыктывкара обратил взыскание на дачу и земельный участок площадью 1062 кв. м, чтобы погасить часть штрафа, который был назначен Гайзеру в качестве наказания. Речь идет о сумме в размере 160,5 млн рублей.
Однако на этом потери Гайзера могут не закончиться. Как сообщает БНК, ему принадлежат на праве собственности жилые помещения и земельные участки в Московской области.
Отмечается, что решение городского суда не вступило в законную силу.
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