На 48 году жизни скончался замначальника МЧС по Коми

Фото: МЧС по Коми

В Коми умер заместитель начальника ГУ МЧС России по республике Константин Сухарев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На момент смерти ему было всего 47 лет.

Его коллеги выразили слова поддержки и соболезнования семье погибшего. Все, кто его знал, говорят, что в работе и в жизни Константин Сухарев отличался жизнелюбием, упорством и интеллигентностью. Друзья и коллеги признаются, что его уход - невосполнимая потеря.

- Он всегда работал с полной отдачей, не жалея сил и энергии. Его бесконечная преданность своей профессии, интеллигентность и мудрость, отзывчивость и доброжелательность, готовность помочь любому в трудную минуту, всегда вызывали неподдельное уважение и признание. Нет больнее утраты, чем потеря близкого человека. Выражаем соболезнования родным и близким Константина Вячеславовича. В эти тяжелые минуты мы разделяем Ваше горе и скорбь. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, - прокомментировали смерть Сухарева в МЧС по Коми.

Причина гибели мчсника остается неизвестной.

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