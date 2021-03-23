Причиной смерти замначальника МЧС по Коми стал оторвавшийся тромб

Фото: МЧС по Коми

В Коми скоропостижно скончался замначальника МЧС по Коми Константин Сухарев. О его смерти сообщили его коллеги.

По данным издания «Комиинформ», причиной трагедии стал оторвавшийся тромб. Константин Сухарев умер на 48 году жизни. Буквально четыре дня назад он справил свой 47-ой день рождения.

Справка

В 1998 году окончил Московский институт пожарной безопасности МВД России по специальности «пожарная безопасность»

В 2009 году окончил Академию ГПС МЧС России по специальности «государственное и муниципальное управлении», в 2013 году окончил Коми республиканскую академию гражданской службы и управления по специальности «юриспруденция».

Проходил службу в Государственной противопожарной службе на различных должностях рядового, среднего и старшего начальствующего состава с 1 октября 1991 года. В занимаемой должности с 15 октября 2008 года.

За период службы награжден 9 ведомственными знаками отличия, Почетной грамотой Республики Коми.

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