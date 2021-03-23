Как записать ребенка в школу Коми в 2021 году

Фото: архив КП

1 апреля начнётся прием заявлений на зачисление детей в первые классы общеобразовательных организаций Коми на 2021/2022 учебный год.

Родителям нужно учесть, что в этом году процедура будет несколько видоизменена. Это связано с корректировкой федерального законодательства, регулирующего процедуру зачисления.

О порядке подачи заявлений о приеме в первые классы рассказали в Минобрнауки Коми. Здесь ответили на самые популярные вопросы родителей будущих первоклассников.

Когда начинается прием заявлений на запись в первый класс в Коми

Прием заявлений начинается в единую дату и в единое время 1 апреля 2021 года с 9 часов.

Завершится приемная кампания для детей, имеющих право внеочередного и первоочередного приема, преимущественное право приема, а также проживающих на закрепленной территории, 30 июня 2021 года.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года и продолжается до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Как подать заявление на запись в первый класс в Коми

Заявление может быть подано родителем (законным представителем) одним из следующих рекомендованных способов:

лично в общеобразовательную организацию;

дистанционно в электронной форме через портал Дети11.рф.

В одном заявлении можно указать только одну школу. На каждого ребенка оформляется отдельное заявление.

Что нужно, чтобы подать заявление дистанционно в электронной форме?

Для подачи электронного заявления родителю (законному представителю) потребуется подтвержденная учетная запись портала Госуслуги.

Тем, у кого нет учетной записи портала Госуслуги, можно воспользоваться инструкцией по ее получению: https://vk.com/@gosuslugi11-reg

При заполнении заявления будет необходимо подготовить следующие данные:

реквизиты основного документа, удостоверяющего личность заявителя, информацию о дате и месте рождения заявителя;

реквизиты свидетельства о рождении ребенка, информацию о дате и месте рождения;

информацию об адресе регистрации и об адресе проживания ребенка;

информацию о льготной категории и реквизиты документа, подтверждающего наличие льготы.

Примечание: подать заявление дистанционно в электронной форме возможно только в муниципальные общеобразовательные организации.

В чем преимущество подачи заявления на запись в первый класс в Коми в электронной форме

Во-первых, это можно сделать без посещения образовательной организации и без очереди.

Во-вторых, заявление в электронной форме автоматически регистрируется в информационной системе в момент его подачи (фиксируется дата и время подачи заявления).

В-третьих, это проще и займет меньше времени, чем потребуется для оформления «бумажного» заявления.

Важно: после оформления заявления в электронной форме каждый заявитель получает индивидуальный номер заявления, который подтверждает факт регистрации заявления и фиксирует время подачи заявления. С помощью этого номера можно проверить информацию по заявлению на портале Дети11.рф (в разделе «Запись в первый класс», кнопка «Проверить заявление»).

Нужно ли прикрепить копии документов к электронному заявлению на запись в первый класс в Коми

При подаче заявлений в электронной форме через портал Дети11.рф прикрепление цифровых копий документов не требуется.

Однако документы (оригиналы или копии) необходимо предоставить в образовательную организацию, в которую подано заявление, не позднее 30 июня 2021 года. Датой регистрации заявления остается дата его подачи.

Важно: в оригинале обязательно предоставляется справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение).

Какой комплект документов потребуется принести в образовательную организацию?

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка представляют следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);

копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования);

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Когда можно узнать о рассмотрении заявления и о приеме на обучение

Решение о приеме на обучение детей, имеющих право внеочередного и первоочередного приема, преимущественное право приема, а также проживающих на закрепленной территории, принимается в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс, т.е. в течение 3 рабочих дней после 30 июня 2021 года.

До наступления этого срока распорядительный акт о приеме не издается.

Что означает право внеочередного, первоочередного приема и право преимущественного приема

Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных организациях, имеющих интернат:

детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;

детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;

детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».

В первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных организациях детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей.

В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных организациях по месту жительства детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации».

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования в образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

Как будет сформирован рейтинг принятых на обучение

В первую очередь в образовательную организацию будут зачислены дети, имеющие право внеочередного/первоочередного приема, затем дети, чьи братья и сестры уже обучаются в образовательной организации, далее дети, проживающие на закрепленной территории.

Где можно узнать о количестве мест в первых классах Коми

Образовательные организации с целью проведения организованного приема детей в первый класс размещают на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет информацию:

о количестве мест в первых классах;

о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной территории (размещается не позднее 5 июля текущего года).

Могут ли отказать в приеме на обучение

В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, т.е. в управление или отдел образования муниципального района (городского округа).

Куда обратиться, если остались вопросы по записи в первый класс в Коми

Обратиться можно по телефонам горячих линий муниципальных образований, которые будут опубликованы на сайте Минобрнауки Республики Коми и портале Дети11.рф.

Можно обратиться по телефонам горячих линий Министерства:

8 (8212) 301-664;

8 (8212) 301-660, добавочный 339;

8 (8212) 301-660, добавочный 371.

Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования определен приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458.