Жителям Коми синоптики пообещали теплый апрель и жаркое лето

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В апреле жители Коми смогут чувствовать себя комфортно на улице без всяких плащей, уверен научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, второй месяц весны ожидается теплым, температура воздуха будет даже выше нормы во всем Северо-Западном округе.

«Теплая погода ожидается на всей территории Северо-Западного, Центрального, Уральского и Сибирского федерального округа, а также на севере Дальневосточного. Именно в этот период наступит такое тепло, когда человек чувствует себя раскованно без всяких плащей», - дал свой прогноз синоптик.

Май также порадует погодой за окном, говорит метеоролог. Что касается лета, то особенно жарким выдастся июль. По его словам, в Коми может быть дефицит осадков.

«В Северо-Западном федеральном округе – Архангельская область, Коми – прогнозируется дефицит осадков. И дефицит осадков прогнозируется в Поволжье», - заключил Вильфанд.

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