В социально-оздоровительном центре «Максаковка» стартует первый заезд для отдыхающих

Санаторий «Максаковка» вновь радушно открывает двери для желающих поправить своё здоровье. Фото: Екатерина САВЕНКО

Отличные весенние новости для жителей севера – санаторий «Максаковка» вновь радушно открывает двери для желающих поправить своё здоровье. В период пандемии медучреждение перепрофилировали под обсерватор для людей с подозрением на коронавирус. С 5 апреля здравница возвращается к обычному режиму работы – здесь стартует первый в этом году заезд для отдыхающих. Приятных сюрпризов много.

Безопасность прежде всего

Прошлый год многим подпортил планы – пандемия внесла жёсткие коррективы в работу предприятий и учреждений.

– Работы меньше не стало. Санаторий в качестве обсерватора регулярно принимал на самоизоляцию пациентов с подозрением на COVID-19 со всей республики. Медперсонал санатория в период пандемии всеми силами помогал региону бороться с коронавирусной инфекцией, – рассказал «Комсомолке» директор санатория Дмитрий Едомский. – Сегодня мы, как, наверное, и все жители Коми, очень рады, что наступил период относительной стабилизации и улучшения ситуации. Мы возобновляем работу по санаторно-курортному лечению. Медики возвращаются на свои привычные рабочие места. Если честно, мы очень соскучились по нашим пациентам и старым друзьям. И стремимся вновь активно работать, поддерживая здоровье жителей республики.

Прессотерапия сделает стройным без нагрузок и диет, уверяет директор центра Дмитрий Едомский. Фото: Екатерина САВЕНКО

Пациенты и сотрудники санатория могут чувствовать себя в безопасности. Во-первых, во всех помещениях санатория несколько раз проведена дезинфекция практически до полной стерильности. Во-вторых, с каждой сантиметра стенки, дверной ручки и мебели взяты смывы, в результате проб демонстрирующие, – вируса здесь нет! Сегодня отдых и лечение организованы с учётом соблюдения всех эпидемиологических норм. Приятно, что в учреждении проведён косметический ремонт – пациенты будут укреплять здоровье в обновлённых стенах.

В перерывах между процедурами можно передохнуть и попить травяного чая. Фото: Екатерина САВЕНКО

«Перчатки» или «чулочки»?

Сосновый бор, качественное санаторное лечение, уютные светлые комнаты, современное оборудование, диетическое пятиразовое питание: социально-оздоровительный центр «Максаковка» находится в 10 километрах от Сыктывкара – прекрасное место для тех, кто хочет оторваться от городской суеты или нуждается в качественном оздоровлении.

Визиты в соляную пещеру помогают укрепить иммунитет без лекарств. Об этом точно знают оперная дива Ольга Сосновская и директор Гимназии искусств при главе Коми Валентина Ревунецъ. Фото: Екатерина САВЕНКО

Традиционно гостей ждёт множество лечебных процедур: соляная комната, фитобочка, массаж, тепло- и водолечение, физиопроцедуры, ЛФК, ароматерапия, приём узких специалистов и многое другое. Сейчас в санатории есть, чему радоваться, – в «арсенале» здравницы появилось много новых оздоровительных услуг.

Любителям активного отдыха такие тренажёры явно полюбятся. Ещё и на свежем воздухе. Фото: Екатерина САВЕНКО

Например, вихревая ванна для ног – просто находка для тех, чья деятельность связана с нагрузкой на нижние конечности. Такая чудо-ванночка положительно влияет на состояние сосудов, капилляров, стимулирует кровоток, укрепляет мышцы, увлажняет и питает кожу ног при использовании лечебных составов, ароматических масел.

Фитобочка - одна из разновидностей бань. Фото: Екатерина САВЕНКО

Или же, к примеру, прессотерапия – аппаратный массаж с использованием сжатого воздуха, который еще называют пневмодренажом, лимфодренажным массажем, барокомпрессией и пневмомассажем. Действие процедуры направлено на лимфатическую систему. Результат заметен уже после первого сеанса прессотерапии. Человек ощущает бодрость, прилив сил, уходит тяжесть в ногах. Особую эффективность процедура показала в борьбе с целлюлитом и ожирением.

Грязи в санаторий привозят прямо из Крыма. Фото: Екатерина САВЕНКО

А для борьбы с болями в спине и не только поможет уникальный магнитотерапевтический аппарат «Алма». Магнитотерапия оказывает влияние на белковый, углеводный и другие виды обмена, улучшает питание клеток на молекулярном уровне.

Для борьбы с болями в спине и не только поможет уникальный магнитотерапевтический аппарат «Алма» Фото: Екатерина САВЕНКО

Лечение артрита в санатории «Максаковка» – помощь самой матушки-природы. В этом году медицинское учреждение закупает для оздоровления пациентов самые настоящие сакские грязи! А уж о терапевтическом эффекте грязе- и парафинолечения можно говорить бесконечно. Лечащему врачу только и останется, что выбрать для вашего организма «чулочки» или «перчатки».

Ещё один новый в учреждении аппарат, напоминающий по виду батискаф, называется барокамера. Вот уж с этой процедурой тройная польза для организма обеспечена — лежишь, спишь и здоровеешь! В барокамере рекомендуют проводить полчаса, не больше, чтобы «не перебрать» кислорода. Результат обладает накопительным эффектом, поэтому для профилактики достаточно 10 сеансов, для лечения – 20-25.

Вихревая ванна для ног – просто находка для тех, чья деятельность связана с нагрузкой на нижние конечности. Фото: Екатерина САВЕНКО

Круглосуточное наблюдение

Все желающие могут занять себя активным и интеллектуальным досугом: теннис, бильярд, катание на велосипедах, игра в мяч, обручи, гантели и настольные игры, богатый библиотечный фонд, актовый зал с компьютерами, концерты и вечера отдыха, творческая мастерская. И всё это под круглосуточным наблюдением медицинского персонала. А благодаря современным средствам связи и высокоскоростному интернету отдыхающие в любой момент могут пообщаться со своими близкими, даже если те очень далеко. Центр «Максаковка» предлагает курсы оздоровления от 1 до 18 дней.

Ждём по адресу: г. Сыктывкар, Нювчимское шоссе, д. 58. Тел.: 8 (8212) 23-24-51. E-mail: office@maks.rkomi.ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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