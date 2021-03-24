Весна пришла в Коми: метель переходит в дождь

Фото: Сергей Анисимов

На территории Коми 24 марта будет облачно с прояснениями. Выпадут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, местами порывами 15-18 м/с, метель.

Температура ночью -4...-9, при прояснении до -15, днем +3...-2, на крайнем северо-востоке 0...-5°С.

В Сыктывкаре 24 марта ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Ветер юго-западный, западный,7-12 м/с, порывами до 14 м/с. Температура ночью -4...-6, днем +1...+3°С.

В ближайшие два дня характер погоды сохранится: снег, переходящий в дождь, метель, порывистый ветер. А вот температура будет постепенно повышаться: ночью +1...-4, при прояснении -5...-10, днем +1...+6, на крайнем северо-востоке 0...-5 °С., сообщает Коми ЦГМС.

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