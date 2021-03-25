Метель и дождь мирно соседствуют в Коми

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На этой неделе погода в Коми стабильная - без сюрпризов. Но стабильность эта не самая приятная: порывистый ветер и снег с дождем.

На территории Коми 25 марта будет переменная облачность. Местами выпадет небольшой снег, иногда с дождем. На северо-востоке осадки будут более обильными - до умеренных.

Ветер западный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывами 15-17 м/с, метель.

Температура ночью -4...+1, на северо-востоке -3...-8, днем +1...+6, на крайнем северо-востоке 0...-5°С.

В Сыктывкаре 25 марта ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью -1...+1, днем +4...+6°С, сообщает Коми ЦГМС.

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