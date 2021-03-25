Коми оказалась на втором месте по росту предлагаемых зарплат

Фото: архив КП

Республика Коми заняла второе место по росту предлагаемых работодателями зарплат за «пандемийный» год. Об этом сообщила служба исследований hh.ru.

Аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, изучили вакансии и резюме россиян за последние 2 года и выяснила, как изменились зарплатные предложения работодателей и ожидания соискателей в регионах Северо-Запада России.

Наибольший рост предлагаемых зарплат среди регионов СЗФО за год показал Санкт-Петербург: среднее предложение в вакансиях, открытых в городе, в феврале 2021 года на 1368 рублей превысило показатели февраля 2020 года и составило 55 648 рублей.

На втором месте в СЗФО – Республика Коми (+996 рублей), третье место разделили Калининградская (+840 рублей) и Ленинградская области (+835 рублей).

Данные портала hh.ru

Незначительно выросла зарплата от работодателей в Архангельской (+306 рублей) и Мурманской области (+12 рублей).

В трех регионах Северо-Запада зарплатные предложения работодателей за время пандемии упали. Так, в Карелии работодатели в среднем стали предлагать на 2 012 рублей меньше, чем в феврале 2020 года, в Псковской области – на 2 887 рублей, в Новгородской области – на 3 421 рубль.

Падение средних предлагаемых зарплат в 2021 году по сравнению с 2019 годом произошло в 38 регионах по всей стране. Сильнее всего предложение сократилось в Псковской (-5 805 рублей), Брянской (-5 211 рублей) и Новгородской (-3 665 рублей) областях.

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