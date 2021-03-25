Вильфанд спрогнозировал температуру значительно выше нормы в Коми

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На юге и севере страны температурный режим стал практически одинаковым в эти дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, жителям Коми стоит ждать теплую погоду в эти дни. Так, столбик термометра покажет температуру на шесть градусов выше нормы.

«Наиболее значительные температурные отклонения ожидаются на севере и в целом на Северо-Западе. Там температура будет на шесть градусов выше нормы», - цитируют слова метеоролога РИА «Новости»

Продлится такая погода еще пять дней и сохранится до следующей недели.

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