В Коми начинается сезон весенней охоты

За предоставление общего разрешения на охоту нужно оплатить пошлину и предоставить документы. Фото: Нина Юшкова

В Республике Коми начинается сезон весенней охоты.

За предоставление общего разрешения на охоту нужно оплатить пошлину 650 руб. (ст. 333.33 НК РФ). Для легальной добычи отдельных видов животных необходимо оплатить специальный сбор: так за бурого медведя придётся заплатить 3000 рублей, глухарь, глухарь каменный - 100 руб. тетерев – 20 рублей, куница – 60 рублей, европейская норка – 30 рублей, соболь, выдра - 120 руб.

Если в период действия разрешения охотник не сможет добыть зверя, за которого оплачен сбор, деньги не возвращаются. За добычу иных категорий животных дополнительные сборы не взимаются.

Охотник должен предоставить в Охотнадзор Коми следующие документы: заявление от себя лично либо от представителя по доверенности, паспорт, охотничий билет, документ, подтверждающий оплату госпошлины (квитанция, чек и т. д.), договор с туркомпанией или иным организатором (если охота будет осуществляться в рамках туристического отдыха).

Уже 31 марта была завершена добыча волка. Охота на медведя бурого будет разрешена с 15 апреля по 10 июня.

На водоплавающую, боровую дичь в охотничьих угодьях на территориях районов "Прилузский", "Койгородский" и "Сысольский" в этом году можно охотиться с 1 мая по 10 мая. В "Сыктывдинском", "Корткеросском", "Усть-Вымском", "Княжпогостском", "Удорском", МО городского округа "Сыктывкар" - с 5 мая по 14 мая.

Охотники районов "Усть-Куломский", "Троицко-Печорский", "Сосногорск", муниципальных образований городских округов "Ухта" и "Вуктыл" могут выходить за дичью с 11 мая по 20 мая. В "Усть-Цилемском", "Ижемском", "Печоре", муниципального образования городского округа "Инте" – с 14 мая по 23 мая. В МО городских округов "Воркута" и "Усинск" охота начнётся всех позднее – с 19 мая года по 28 мая.

Как рассказали «КП-Коми» в Минприроды Коми, закрытие сезона охоты на волка в Коми не означает, что нельзя будет отстреливать хищников, представляющих угрозу населению. Если будут замечены серые на территории населенных пунктов, на них будут в стандартном порядке выписываться специальные лицензии на добычу.

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