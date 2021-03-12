«Заведем волкодавов»: глава минприроды Коми предлагает нестандартное решение отлова волков

Руководитель ведомства пообещал, что на следующий год деятельность по добыче диких животных в Коми будет тщательно спланирована. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как решить проблему выхода волков в населенные пункты? Что делать с серыми, когда их становится уж слишком много и они начинают нападать на собак и людей? Ответы на эти вопросы получили журналисты на сегодняшней пресс-конференции, посвященной знакомству с новым главой минприроды Коми Алексеем Кузнецовым. Руководитель ведомства рассказал, как чиновники будут решать проблему с наглыми хищниками.

Алексей Кузнецов привёл в пример поощрение за тушу серого, которое полагается добытчику в регионе. Фото: Нина Юшкова

Алексей Кузнецов привёл в пример поощрение за тушу серого, которое полагается добытчику в регионе.

- В Коми поощрение за тушу — 20 тысяч рублей! Ни в одном субъекте так не дают. В нашем случае – это хорошая практика, когда платят за шкуру хорошие деньги. От этого результативность не низкая. Также у нас дают приоритет на крупного рогатого – на лося: получаешь возможность в очереди «вверху» постоять. При распределении весенней лицензии получишь приоритет, — подчеркнул преимущества глава минприроды.

Руководитель ведомства пообещал, что на следующий год деятельность по добыче диких животных в Коми будет тщательно спланирована.

- Например, ударил мороз, лось встал и не попал в ареал стадности волка – волк остался без зубов и еды – его сытость напрямую зависит от того, как перемещается пища, – объяснил тонкости Алексей Кузнецов. – Мы как регуляторы должны понять, как выходы из леса связаны с погодными условиями. Если в перспективе морозы – будем давать команду муниципалитетам и их охотникам усилить работу. Посмотрим, как это работает.

Также Алексей Кузнецов предложил нестандартное решение проблемы. Практика, которая может быть полезна нашему региону, – привлечение волкодавов.

- Есть породы азербайджанской и армянской овчарки, которые могут одновременно биться с пятью волками и душить их. Но опять же, собака должна быть в свободном режиме – никакой цепи. Завести собаку для контроля жителям населенного пункта не проблема – участковому могут даже доплачивать из бюджета за содержание «федеральной» собаки. А чтобы не покусали местных – надо будет хорошо кормить! – рассуждает глава минприроды.

Напомним, в Коми участились случаи выхода волков в населённые пункты: в феврале голодные волки терроризировали целое село в Коми, а в Кедвавоме хищники гуляли по центральным улицам и заходили во дворы.

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