В Корткероском районе Коми волки продолжают терроризировать людей. Хищники спокойно выходят из леса и гуляют по улицам села. В последний раз они были замечены глубокой ночью по Советской улице жителями Корткероса, которые успели записать прогулку двух волков на видео.По словам автора видео Наиля Габдулзянова, дикие звери растерзали собаку, голову которой они тащили в зубах. На съёмке видно, что сначала хищник просто пытался убежать от машины, но потом выкинул под колёса авто голову несчастного пса и сбежал по сугробам.- Это было по Советской в сторону телевышки напротив «Магнита». Тащил голову собаки. Я остановился, заснял останки, а спустя 30 минут вернулся на место - головы уже нет! Волков было двое, один убежал в сторону кафе, - делится своими впечатлениями мужчина.Между прочим, буквально на прошлой неделе в Корткеросском районе охотник Александр Цивунин избавил деревню от волка-террориста. Это была не первая добыча опытного промысловика. Для всего населённого пункта мужчина теперь герой.Напомним, голодные звери все чаще без опаски начали выходить из лесов к людям в поисках добычи. Жертвами волков становятся домашние животные, но местные боятся за свои жизни и жизни детей. Местные власти поспешили выпустить памятку, в которой просят людей не выходить из дома в ночное время и не отпускать детей без сопровождения взрослых на улицу.К примеру, село Кедвавом, входящее в состав МО ГО «Ухта», так же атаковали волки. За последнюю неделю в селе были загрызены 14 хозяйских собак, жители села после захода солнца боятся выходить даже во двор.Тем временем, депутаты Госсовета Коми просят Правительство РФ заняться отстрелом волков, потому что в республике нет на это денег.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Корткеросском районе пёс Яджик, которого жестоко покусали волки, пошёл на поправку (подробности)