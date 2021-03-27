Более 10 тысяч жителей Сыктывкара привились от COVID-19

Сохраните себе информацию и передайте пожилым родственникам, где можно в Сыктывкаре вакцинироваться от ковида.
Фото: Артем КИЛЬКИН
На сегодняшний день уже 10 353 жителя Сыктывкара прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в столицу Коми поступило 11 160 вакцин против COVID-19, сообщает пресс-служба мэрии.
На территории города работает пять пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции: по одному пункту располагается в Сыктывкарской городской поликлинике № 3 и Эжвинской городской поликлинике, а также три - на базе Сыктывкарской городской больницы.
Записаться на вакцинацию можно через колл-центр медицинских учреждений, где проходит вакцинация или через форму обратной связи на сайтах указанных поликлиник.
ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3»
Адрес пункта: ул. Коммунистическая, д.41
Часы работы 08:00 до 20:00
Телефон 409-909, 409-910, 409-911
Сайт: Polik3.ru
ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника»
Адрес пункта: ул. Мира, д. 27/6
Часы работы: с 08:00 до 19:00
Телефон: 8(8212)400-266
Сайт: egpol.ru.
ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница»
Адрес первого пункта: Нювчимское шоссе, д. 24
Часы работы: пн., вт.,ср., чт., пт. с 09:00 до 18:00; сб. - с 08:00 до 13:00, выходные и праздничные с 09:00 до 10:00
Телефон: 8(8212)23-67-12
Сайт: сгбкоми.рф
Адрес второго пункта: ул. Красноборская, д. 32
Часы работы: ежедневно – 9:00-16:00
Телефон: 8(8212)23-26-03
Сайт: сгбкоми.рф
Адрес третьего пункта: ул. Лазурная, д. 10
Часы работы: ежедневно - с 09:00 до 16:00
Телефон: 8(8212)23-82-92
Сайт:сгбкоми.рф
Также записаться на вакцинацию можно по номеру телефона бесплатной линии: 8-800-550-00-00, через портал Госуслуг или через Единую региональную информационно-справочную службу 122 .
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