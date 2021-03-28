«Что делать, если подросток начал курить?»: рекомендации для родителей Коми

Фото: pexels.com

Где грань между привычкой и зависимостью? И если подросток уже начал курить, то как убедить его отказаться от курения? О насущной проблеме для многих родителей – наш разговор с врачом-наркологом Коми республиканского наркологического диспансера Кристиной Егоровой.

Обычно интерес к курению просыпается у детей в 12-14 лет. В этом возрасте школьникам нужно выделиться из толпы, им очень хочется делать то, что детям нельзя, они стремятся нарушать запреты. Сигарета для таких подростков становится показателем взрослости. Большое влияние оказывает и компания. Если все друзья начинают курить, то и мне нельзя отставать – считает подросток. Пример родителей тоже может быть заразительным. По статистике, в курящих семьях вероятность того, что к этой вредной привычке пристрастится ребёнок, примерно на 20 процентов выше.

Никотиновая зависимость у ребенка формируется очень быстро. Ведь нервная система в таком возрасте еще очень незрелая, – напоминает нарколог, – воздействие на нее любого психоактивного вещества, к которым относится и табак, будет вызывать более сильный эффект, чем у взрослого организма.

У подростков, очень рано начавших курить, наблюдается маленький рост, слаборазвитая грудная клетка, отмечается ослабление мышечной силы. Возникают различные поражения кожи: себорея, угри. Из-за постоянного раздражения глаз табачным дымом постепенно ухудшается острота зрения. Пагубная привычка значительно снижает объём памяти и скорость заучивания информации, подростки становятся вялыми и раздражительными.

«Если вы подозреваете или уже знаете, что ваш ребёнок курит, ни в коем случае не пытайтесь сию же минуту пресечь его попытки строгим наказанием. Берегите обстановку доверия в отношениях с ребёнком. Узнав о появлении вредной привычки, не унижайте подростка. Выберите подходящий момент и в спокойной доверительной беседе обсудите с ним возникшую проблему», – советует Кристина Егорова.

Постарайтесь не использовать в качестве аргумента ссылку на возраст – это может вызвать обратную реакцию, стимулируя его желание курить, чтобы доказать свою взрослость. Делайте упор на вредное влияние сигарет и развитие зависимости от них. Ненавязчиво старайтесь донести до ребенка, что курить, во-первых, очень дорого, во-вторых, чревато, а в-третьих, не модно и не престижно: большего успеха по жизни всегда добиваются люди здоровые и сильные духом и телом.

Обратите внимание на отношения подростка со сверстниками, старайтесь быть в курсе того, как ребёнок проводит свободное время. Учите его говорить «нет» и противостоять влиянию друзей, ведь умение отстоять своё мнение – более существенный показатель взрослости и силы характера, чем курение.

И, конечно, оставайтесь для подростка примером для подражания, прививайте ценности здорового образа жизни, проводите свободное время с ребёнком, искренне интересуясь его жизнью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как понять, что ваш ребенок употребляет насвай и что с этим делать? (подробности)