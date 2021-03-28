В Троицко-Печорске стая волков терроризирует местных жителей

Фото: Ирина Калиновская

Кровавую картину пришлось наблюдать с самого утра жителям поселка Троицко-Печорск. Там стая волков разодрала собаку на части. Ее обглоданные части тела лежала возле лыжной базы.

Фотографии несчастного животного появились на странице у местной жительницы Ирины К. По ее словам, это не первый случай нападения хищников на домашних животных. Ранее был обнаружен труп еще одной собаки, но уже возле местной церкви.

Жителей поселка пугает бесстрашие волков. Все случаи произошли в хорошо освещенных местах, где местные любят погулять.

- Там тренировки проходят, каток там же. Да и просто люди проходят к своим домам. Это центр Троицка, все освещено. Волки страх потеряли, - пишут своим впечатления местные. Ранее власти района уже сообщали, что в Троицко-Печорске идет отлов волков. На данный момент было отстрелено четыре особи.

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