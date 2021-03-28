Под Сыктывкаром было найдено тело 20-летнего парня

Фото: из личного архива Ивана П.

Накануне в Сыктывкаре в районе Лесозавода произошла трагедия. В одном из дворов жилого дома было найдено тело 20-летнего Ивана П. По предварительной версии, молодой человек отравился угарным газом.

По неподтвержденным данным, тело парня нашла его возлюбленная, которая в тот день уехала в центр по делам. Известно, что молодой человек баловался, так называемым «бычьим кайфом». В погоне за быстрым и дешевым наслаждением подростки и молодые люди прибегают к ручным средствам для достижения эйфории.

Вот и в этот день Иван думал, что обойдется. Достал зажигалку и вдохнул газ, однако количество ядовитого вещества оказалось смертельным. Медикам оставалось лишь констатировать смерть юного сыктывкарца.

В социальных сетях друзья обновили статус Ивана. Они с сожалением лишь написали два слова: «Ради кайфа».

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