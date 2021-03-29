В Сыктывкаре прошел первый фестиваль ко Дню бездомного человека «На пути к дому»

Вернуть человека к социальной жизни после событий, сломивших его судьбу, крайне тяжело Фото: Архив "КП"

В столице Коми прошел первый фестиваль ко Дню бездомного человека «На пути к дому». Мероприятие состоялось сегодня на площадке Дома дружбы народов.

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова в своей приветственной речи отметила, как остро стоит вопрос бездомности в республике.

Координатор проекта «Сытый Гражданин» Илья Костин в свою очередь поблагодарил администрацию Главы Коми и столичную мэрию за помощь в получении новых помещений в зданиях по улице Морозова 47/1 и 63.

День бездомного человека проводится 30 марта

- Благодаря вашей поддержке мы сможем обустроить в этих зданиях комнаты не только для бездомных, но и для людей, оказавшимися жертвами насилия, а также для женщин с детьми, - отметил он.

Для участников фестиваля в фойе Дома дружбы народов развернулась фотовыставка «Невидимые люди» с историями тех, кто оказался на улице. В концертном зале Костин провел лекцию на тему «Стыдные вопросы о бездомности и понятные на них ответы», а также рассказал о причинах, почему бездомный человек не всегда может улучшить свою жизнь.

Этот день был установлен в 2017 году по инициативе фонда «Нужна Помощь», благотворительной организации «Ночлежка», интернет-портала «Такие дела»

Также для гостей был проведен тренинг с элементами игры и дискуссии «На пути к человеку: ломаем закоренелые стереотипы». На творческом блоке участники фестиваля прошли мастер-класс по интуитивной живописи «Весенняя открытка».

Для детей участников была открыта отдельная игровая площадка «Сумасшедшая лаборатория», где ребята проводили простые химические эксперименты.

Также для гостей организовали благотворительный концерт, где выступили сыктывкарские ансамбли и артисты, музыкальные группы и скрипачи.

Кроме того, в рамках концерта состоялся показ фильма «Новая жизнь. Начало», где подопечные проекта «Сытый Гражданин» рассказали свои истории о том, как остались без дома, выживании на улице и как начали новую жизнь.

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