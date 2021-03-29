В детский сад Усинска забрела сова: теперь ее спасают любители кошек

Фото: группа "Девять жизней"

На территории одного из садиков Усинска в воскресенье, 28 марта, нашли сову. Срочно позвонили в группу «Девять жизней», и там решили птицу приютить.

«Еще один сильно истощенный хищник в группе. Будем откармливать», - сообщают на странице группы.

Фото: группа "Девять жизней"

«Полярная (белая) сова. Похоже, молодая самочка. У совы особенное пищеварение, ее сейчас тяжело будет выходить. Я очень постараюсь», - говорит Елена Яковлева, которая взялась ее выхаживать.

Фото: группа "Девять жизней"

Любопытно, что на странице группы «Девять жизней» четко сказано, что она создана только для опеки семейства кошачьих. Но перед такой милашкой, да еще беспомощной, трудно устоять.

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