Почти 300 миллионов получит Коми на лечение коронавирусной инфекции

Деньги направят на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коми получит на помощь пациентам с коронавирусной инфекцией дополнительно 272, 992 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства поступят из резервного фонда Правительства РФ и будут направлены в 12 российских регионов. Всего на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования, Москва выделит более 3,5 млрд рублей.

Такая поддержка позволит медицинским организациям компенсировать дополнительные расходы, связанные с оказанием помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, сообщают на сайте кабмина.

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