Печорский росгвардеец смоделировал копию буксира «Комсомольский»

Фото: пресс-служба правительства Коми

В Печоре сотрудник Росгвардии смоделировал копию буксира «Комсомольский». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Печорец Иван Кульминский служит во вневедомственной охране Росгвардии. Свободное от работы время он посвящает моделированию судов. Одна из его самых сложных работ – копия буксира «Комсомольский», на изготовление которой ему понадобилось семь лет. Буксир получил своё название в честь шахтерского посёлка в Воркуте.

Модель сконструирована в масштабе 1:25, судоходна и может плавать по воде. Внутри корпуса скрываются моторы, которыми можно управлять с помощью пульта. Все детали для конструкций офицер делает сам. Сейчас копия судна находится в печорском клубе моделистов и полюбоваться ей может любой желающий. Что же касается оригинала буксировщика, то он до сих пор курсирует по реке Печоре.

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