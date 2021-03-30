В Сыктывкаре легковушка влетела на тротуар и снесла светофор

Информации о пострадавших нет. Фото: Александра САВИНОВА

Сегодня вечером в Сыктывкаре на перекрёстке улиц Советской и Пушкина произошло ДТП. Столкнулись пассажирский автобус №1 и легковой автомобиль, сообщили "Комсомолке" очевидцы.

- Легковушка вылетела на тротуар, при этом снесла знак пешеходного перехода с установленным на нём светофором. Скорее всего, автобус поворачивал налево, а легковая не уступила ему дорогу, - рассказала "Комсомолке" очевидец Наталья, проезжавшая мимо ДТП.

Движение по улицам стало затруднено, поскольку ДТП произошло в час пик. Помимо участников ДТП, оживлённую дорогу занял эвакуатор, который, видимо, приехал за легковушкой.

ГИБДД по Сыктывкару ДТП пока не комментирует, информации о пострадавших также пока нет.

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