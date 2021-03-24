Следком Коми проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадали трое детей

Фото: ГИБДД по Коми

В Печоре произошла авария, в которой пострадали три ребенка. Дети находились в салоне отечественной легковушки, за рулем которой была 28-летняя женщина. Отмечается, что кроме водителя ни один из пассажиров пристегнут не был, а годовалый ребенок был на руках у отца.

Напомним, ДТП зафиксировано на Стадионной улице. Там лоб в лоб столкнулись «четырнадцатая» и «Renault Duster». Если водитель иномарки отделался легким ушибом, то всем, кто находился в отечественном авто понадобилась медицинская помощь. Медики госпитализировали в ближайшую больницу 14-летнюю девочку, 8-летнего мальчика и годовалого малыша. На больничной койке оказались и оба взрослых.

В Следком республики заявили, что сотрудники намерены провести весь комплекс проверочных мероприятий и по их итогам в установленные сроки принять процессуальное решение.

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