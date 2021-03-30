В Сыктывкаре полыхает частный дом

Пожар на ул. Тентюковская. Фото: Александра САВИНОВА

В Сыктывкаре полыхает деревянный дом по улице Тентюковской, очевидцем происшествия стала "Комсомолка".

По улице Тентюковской в столице Коми горит дом в частном секторе. Пожарные всеми силами стараются справиться с огнём, который охватил дом полностью. По словам зевак-соседей, в доме никто постоянно не проживал, лишь алкаши пробирались на ночлег.

- В доме находились четверо, все живы. Одна женщина порезала руку, когда выбивала окно, её жизни ничто не угрожает, - поделился сотрудник скорой помощи.

Пожарные машины пополняют запасы воды в ближайшем колодце. Фото: Александра САВИНОВА

Кроме этого, местные жители сообщили, что участок, на котором стоял дом, уже давно выкупила строительная компания "СКАТ".

Работают несколько единиц техники. Фото: Александра САВИНОВА

Как сообщили "КП-Коми" в МЧС, информация о возгорании поступила в пожарно-спасательную службу Сыктывкара в 21:40. К моменту прибытия первых подразделений строение было охвачено огнём. На ликвидации пожара работают подразделения Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона. По предварительной информации, пострадавших нет, причины возникновения пожара устанавливаются.

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