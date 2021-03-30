Жизнь «после угля»: в Москве обсуждают, что делать с Интой и Воркутой

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Вопросы дальнейшего существования Воркуты и Инты обсудили 29 марта на совещание у Министра экономического развития России Максима Решетникова.

На видеосвязи были глава Коми, представители Минвостокразвития России, Минтруда России, Минэнерго России, правительства Республики Коми, Фонда развития моногородов и АО «Северсталь Менеджмент».

Воркута и Инта – угледобывающие моногорода Республики Коми. В 2019 году градообразующее предприятие Инты признано несостоятельным (банкротом), сейчас оно находится в стадии ликвидации, планируются работы по консервации последней шахты предприятия – «Интинская». Градообразующее предприятие Воркуты планирует завершить отработку месторождений в 2037 году.

«Чтобы сохранить эти города и обеспечить их стабильное будущее, власти республики активно работают над изменением экономической основы их развития. Роль угледобычи в дальнейшей судьбе Воркуты и Инты остаётся стратегически важной, но перспективы отрасли должны связываться не только с ростом объёмов добычи коксующихся и энергетических углей, но и с существенным увеличением глубины обогащения углей и с созданием углехимических производств», - сообщает пресс-служба главы Коми.

Разведанные запасы каменных углей Печорского бассейна оцениваются в 7,2 млрд тонн. Кондиционные прогнозные ресурсы бассейна составляют 175,7 млрд тонн, из них более четверти – категории Р1.

Печорский угольный бассейн содержит всю гамму углей, обеспечивающих возможность развития сырьевой базы коксохимии, энергетики и нетрадиционных направлений их использования. Коксующиеся угли добываются в настоящее время подземным способом на Воркутском и Воргашорском месторождениях, открытым способом – на Юньягинском разрезе.

Стратегической задачей развития Печорского угольного бассейна является развитие мощностей добычи угля на уровне 10-12 млн тонн в год — как за счёт модернизации действующих шахт, так и за счёт строительства новых угледобывающих производств, что соответствует Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года и Программе развития угольной промышленности России до 2035 года.

«Несмотря на снижение спроса на энергетические марки угля в России, мировой спрос на них остается достаточно высоким. Одной из задач, обозначенной в Стратегии развития Арктической зоны России, является обеспечение перевозок в акватории Северного морского пути. В этом смысле Коми обладает значительной сырьевой базой энергетических углей для поставок на внутренний и внешний рынки. Одним из таких резервов является Сейдинское месторождение энергетических углей», - отметил Владимир Уйба.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников выразил желание посетить Воркуту и Инту в июне этого года, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией в моногородах.

Касательно темы ликвидации АО «Интауголь» Максим Решетников предложил проработать вопрос о включении Инты в программу по ликвидации горных выработок, для этого требуется внести в федеральное законодательство необходимые изменения. Министр экономического развития Российской Федерации попросил генерального директора Фонда развития моногородов Ирину Макиеву посмотреть, какие есть возможности по созданию дополнительных производств на территории Инты.

Участники совещания договорились в течение трёх недель представить в Минэкономразвития России свои предложения по выработке дальнейшей стратегии развития угледобывающих моногородов Республики Коми.

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