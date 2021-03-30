Изменения в законах в апреле коснутся каждого жителя Коми

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Индексация социальных пенсий, запрет на продажу техники без российского ПО, защита инвесторов, новая минимальная цена на сигареты, маркировка товаров и другие нововведения месяца – в материале, опубликованном на сайте Госдумы РФ.

Индексация пенсий

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Напомним, их получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Выплаты также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После ее проведения средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.

Изменение в экзамене на водительские права

С 1 апреля из экзамена исключили так называемую площадку. Кандидаты будут сдавать только теорию и вождение в городе, где будут показывать элементы, которые раньше проверялись на отмененном этапе. Для элементов, которые нельзя выполнить в условиях города, предусмотрены закрытые площадки и автодромы, преимущественно за пределами жилой застройки.

Запрет на продажу техники без российского ПО

На смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах, произведенных после 1 апреля 2021 года, обязательно должно быть предустановлено российское ПО. Это часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами.

Цены на сигареты

Будет устанавливаться единая минимальная цена табачной продукции. Это позволит избежать риска необоснованного занижения цен, препятствующего защите здоровья населения.

Маркировка товаров

Начинается эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Он продлится до 31 августа 2022 года.

Изменения в законодательстве о госзакупках

Закупка малого объема у единственного поставщика может проводиться на сумму, не превышающую 3 млн рублей, при условии ее проведения в электронной форме.

Заказчиком может стать любое физлицо или юрлицо (кроме офшорных компаний).

Для электронных закупок малого объема до 3 млн рублей у единственного поставщика комиссия не создается. Госконтракт по итогам подписывается упрощенно усиленной электронной подписью.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет с апреля 2021

С 2 апреля можно подать заявление о перерасчете размера ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в соответствии с Указом Президента РФ от 10 марта 2021 года. Согласно документу, размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100 % от прожиточного минимума. Правила предоставления средств определит Правительство РФ.

Защита и поощрение инвестиций

2 апреля в РФ для поддержки и развития инвестирования появится государственная информационная система «Капиталовложения», где будет размещена вся необходимая инвесторам информация. Меры государственной и муниципальной поддержки, обеспеченные средствами из бюджета, будут отражаться в реестре мер господдержки на сайте системы.

Ведение перечня экстремистских организаций

С 14 апреля Минюст РФ будет утверждать порядок ведения перечня организаций, в отношении которых суд принял решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом о противодействии экстремистской деятельности. Также Министерство будет утверждать порядок ведения этого перечня.

Штрафы за нарушение антитеррористической безопасности ТЭК

Также с 14 апреля административная ответственность за такие нарушения детализирована, также введены штрафы и для юрлиц.

За нарушения на объектах низкой категории опасности будет грозить штраф до 100 тыс. руб. Те же нарушения на объектах средней и высокой категории опасности повлекут штраф до 300 тыс. руб.

Изменения для юридических лиц

С 26 апреля до 7 рабочих дней увеличен срок, в течение которого юрлица и ИП обязаны сообщать об изменении сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Также расширяется перечень сведений, включаемых в ЕГРЮЛ: например, для ООО добавляются сведения о передаче доли или ее части в доверительное управление.

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