После весенних каникул школьников Коми ждут экзамены и контрольные

Школьникам предстоит пройти череду контрольных и экзаменов Фото: архив "КП"

После весенних каникул в классы вернулись школьники региона.Началась четвертаячетверть. При этом апрель и май традиционно будут насыщены событиями. Расскажем о том, что ожидает учащихся на пути к завершению учебного года.

В 294 школах Коми учащиеся напишут Всероссийские проверочные работы по ряду предметов. Ожидается, что участниками ВПР этой весной станут30874 ученика. Всего же в стране в написании ВПР примут участие более 7 миллионов школьников.

Первыми ВПР написали одиннадцатиклассники. Для них проверочные работы по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам прошли в марте. Они проводились,в первую очередь, для выпускников, не выбравших указанные предметы для сдачи ЕГЭ.

Учащиеся 4 классов напишут ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру.

В 5 классах – по русскому языку, математике, истории, биологии.

В 6 и 8 классах запланированы ВПР по русскому языку и математике. Плюс еще два предметам на основе случайного выбора. В 6 классе это может быть история, биология, география и обществознание, а в 8 классе – история, биология, география, обществознание, химия или физика. Информация о распределении предметов по классам в каждой параллели направлена школам через их личные кабинеты в Федеральной информационной системе оценки качества образования.

Ученикам 7 классов предстоит проверить знания по целому списку предметов: русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика, иностранный язык.

Варианты проверочных работ формируются для каждой школы индивидуально из банка заданий ВПР. Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и предмета школы определяют самостоятельно в рамках установленного расписанием периода. До 21 мая все ВПР завершатся.

Вся информация о Всероссийских проверочных работах размещена на сайте Рособрнадзора.

Девятиклассниковвсей страны с 18 по 21 мая ждут контрольные работы. Точнее – одна по выбору.

Школьники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды принимают участие в контрольной работе по своему желанию.

Определиться с предметом нужно до 30 апреля 2021 года (включительно).

Контрольные работы проводятся по предметам:

18 мая - биология, литература, информатика и ИКТ;

19 мая – физика, история;

20 мая – обществознание, химия;

21 мая – география, иностранный язык.

Писать контрольные работы девятиклассники будут в своих школах. Результаты контрольных работ могут быть использованы при приеме в 10-11 профильные классы. Задания на контрольных будут теми же, что были предусмотрены основным государственным экзаменом. Напомним, в этом году ОГЭ не состоится.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации.

Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников состоится 15 апреля. Это основной срок. 5 и 19 мая обозначены как дополнительные дни для тех, кто получит «незачет» с первой попытки, либо пропустит написание сочинения в основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать изложение.

Направления для тем итогового сочинения в 2020/21 учебном году:

1. Забвению не подлежит (исторические события, общественные явления, произведения искусства, память о которых не имеет срока давности).

2. Я и другие (человек среди людей; проблема конфликта, понимания, что значит «быть собой»).

3. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения (культурные запросы, литературные пристрастия, жизненные оценки, отношения с семьей и обществом).

4. Время перемен (тема изменений, открытий, вызовов, стоящих перед человеком и человечеством).

5. Разговор с собой (внутреннее пространство человека и словесные способы его исследования – вопросы, которые человек задает себе; внутренние переживания; тема совести).

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