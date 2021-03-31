Новый ФАП привёл в глубинку Прилузского района Коми телемедицину

13 августа 2014 года в Гурьевке торжественно перерезали красную ленточку и отпраздновали новоселье медпункта Фото: из архива героя публикации

Любое село держится на людях. Тех, кто не просто влюблён в свою малую родину, профессию, а живёт работой, самоотверженно отдаётся делу. К счастью, земля Коми богата такими людьми.

Прошлый век

Каждый день жительница деревни Талица Прилузского района Валентина Зизганова проходит пешком 15-20 километров. Половину этого расстояния фельдшер преодолевает по пути к своим пациентам, вторую часть — от дома до работы и обратно.

— Работу свою люблю. Большую часть пациентов, а это больше шестиста человек, знаю поимённо, — рассказывает медик.

Валентина Зизганова Фото: из архива героя публикации

Работать Валентина Геннадьевна начала в далёком 1987-ом году, когда молоденьким специалистом после окончания Сыктывкарского медколледжа по распределению попала в Прилузье. Её определили в село Гурьевку, а это целый куст маленьких населённых пунктов: сама Гурьевка, а также близлежащие деревни Берёзовка, Корольки и Талица.

— Фельдшерско-акушерский пункт с 80-ых годов прошлого века занимал часть двухэтажного 12-квартирного деревянного дома. Расположение было неудобным, так как дом стоял на краю, маломобильным пациентам сюда было просто не добраться, — вспоминает фельдшер. — Шли годы, здание ветшало. В 2012 году мы столкнулись с тем, что единственный на весь куст ФАП был уже в аварийном состоянии.

От примитива к позитиву

Полы прогнили, ходить по коридору медучреждения стало опасно. Страшно вспомнить, но случалось ни раз, когда нога фельдшера, а то и пациента проламывала сгнившие доски. И хотя отопление в ФАПе было централизованное, но тепла в этих стенах не было.

— Главное моё воспоминание про старенький ФАП — это постоянный холод: сами сколько лет мёрзли, пациентам неудобно — разденутся, осмотр торопишься провести, чтобы человек не простудился. Грудничков мамы вообще отказывались раздевать, — рассказывает Валентина Зизганова.

В старом здании не было воды. Её для любых нужд, будь то мытьё рук, дезинфекция инструментов, хозяйственных потребности, приходилось носить в вёдрах с колонки медикам. Немало проблем сотрудникам ФАПа доставляли и санузлы: из-за прохудившейся канализационной системы в здании стоял невыносимый запах. Лечить в таких условиях было всё сложнее.

Тогда медики и местные власти вышли на руководство республики с просьбой построить в прилузских сёлах в Гурьевка и Кыддзявидзь новые медицинские учреждения. Их просьба была услышана! В конце 2013 года эти объекты включили в Адресную инвестиционную программу Республики Коми на 2014-ый год. На строительство из бюджета выделили свыше 8 млн рублей.

Гурьевский сельсовет выделил в самом центре села, рядом с главной дорогой место под возведение новой постройки. И работа закипела.

— Новый пункт возводили быстро, оперативно выполнили внутреннюю отделку. В середине лета в помещения уже завозили оборудование и мебель, — говорит Валентина Геннадьевна. — А 13 августа мы торжественно перерезали красную ленточку и отпраздновали новоселье медпункта.

В ногу со временем

Новое одноэтажное здание ФАПа соответствовало всем современным нормам. Теперь посетители ожидают приёма в светлом и просторном вестибюле. Помимо смотрового кабинета и кабинета для физиопроцедур в новом ФАПе оборудовали пультовую и санитарную комнаты, а также санузел и душевую. Кроме того, медицина в Гурьевке стала доступна для всех категорий пациентов — к новому медпункту установили пандус.

Помимо смотрового кабинета и кабинета для физиопроцедур в новом ФАПе оборудовали пультовую и санитарную комнаты, а также санузел и душевую. Фото: из архива героя публикации

— Что было раньше и какой ФАП у нас есть теперь — это небо и земля! Главное, у нас всегда тепло, — радуется заведующая ФАПом. — Есть новое оборудование, всё компьютеризировано. Если я, например, сомневаюсь в постановке диагноза пациенту, то сразу же связываюсь со специалистами Кардиодиспансера в Сыктывкаре, и они мне помогают. Это позволяет не упустить важные нюансы, ставить точные диагнозы и часто спасает жизни людей.

Новое оборудование даёт возможность сельским медикам проводить первый этап диспансеризации прямо в Гурьевке. Кроме того, в обновлённое медучреждение проводить приём приезжают специалисты из районной больницы и города. Это означает, что современная медицина становится всё более доступной для жителей глубинки Коми.

— Люди к нам теперь идут не просто получить медпомощь или лечение, а приходят узнать о том, как продлить жизненные силы и здоровье, — говорит хранительница местного ФАПа. — Уже год мы проводим лекции для слушателей пожилого возраста в проекте «Университет третьего возраста Прилузья».

От первого лица

Анастасия Черных Фото: из личного архива

Жительница села Гурьевка Анастасия Черных:

— Старый ФАП вспоминаем с содроганием: очень холодно внутри было. Сейчас совсем другое дело. Внутри тепло, светло, санузел есть. Мы, селяне, довольны! Хотим сказать большое спасибо сотрудникам ФАПа: медсестре Любови Черных и санитарке Алёне Черных, а также нашему фельдшеру Валентине Зизгановой. Эти люди делают всё возможное для создания комфортных условий на приёме. Валентина Геннадьевна профессионал своего дела, приветлива с пациентами, всегда может оказать квалифицированную медицинскую помощь.

Только цифры

С 2021 года в Коми действует программа модернизации первичного звена здравоохранения региона, сформированной минздравом республики. Проект рассчитан на 5 лет. В первоначальной версии бюджет программы составлял 4,2 млрд рублей, в результате обращения Главы Коми к Президенту России Владимиру Путину общая сумма проекта увеличилась до 6 млрд. Значительную часть финансирования составят федеральные средства.

В программу вошло строительство 55-ти фельдшерско-акушерских пунктов, трёх врачебных амбулаторий (в п. Подзь Койгородского района, п. Вухтым Прилузского района, с. Усть-Вымь Усть-Вымского района) и двух участковых больниц (в с. Щельяюр Ижемского района, п. Каджером Печорского района). Ремонтные работы будут проводиться примерно на 40 объектах, преимущественно — центральных районных больниц.

Также в программу заложено оснащение медицинских организаций первичного звена здравоохранения: запланировано приобрести 1459 единиц оборудования, в том числе 78 единиц так называемого тяжелого оборудования, куда входит рентгенологическое оборудование (в т.ч. компьютерные томографы) и аппараты ультразвуковой диагностики.

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