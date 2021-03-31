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Происшествия31 марта 2021 16:44

Гендиректор «Комиавиатранса» Алексей Фесенко отстранен от должности

Накануне в офисе компании прошел обыск
Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба Сыктывкарского городского суда

Генерального директора АО «Комиавиатранс» Алексея Фесенко освободили от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Ранее органы следствия выступили с соответствующим ходатайством. Мужчину обвиняют в растрате денежных средств. Речь идет о сумме свыше 330 тысяч рублей.

Напомним, накануне в офисе компании прошли обыски.

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