Гендиректор «Комиавиатранса» Алексей Фесенко отстранен от должности

Фото: пресс-служба Сыктывкарского городского суда

Генерального директора АО «Комиавиатранс» Алексея Фесенко освободили от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Ранее органы следствия выступили с соответствующим ходатайством. Мужчину обвиняют в растрате денежных средств. Речь идет о сумме свыше 330 тысяч рублей.

Напомним, накануне в офисе компании прошли обыски.

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