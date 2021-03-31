Чтобы Емва весной не превратилась в Венецию, власти хитрыми способами организовали работу с подрядчиками

Подписчики отмечали, что в городе чистились только центральные дороги. Фото: Михаил Пурдышев

Власти Емвы расторгли контракт с подрядчиком, отвечающим за обслуживание уличной сети – он не смог справиться со взятыми на себя обязательствами.

С начала года через систему мониторинга «Инцидент Менеджмент» ЦУР Коми зафиксировал более 30 обращений от жителей, которые жаловались на качество уборки общественных территорий города. Скверы и скамейки были засыпаны снегом, урны переполнены, часть тротуаров сузилась до тропинок. Ранее среднее количество жалоб в этом промежутке времени и места выявлялось в пределах пяти. Каждый такой сигнал передавался для индивидуальной отработки органам власти Емвы и Княжпогостского района.

Жители Емвы не скупились в комментариях и на просторах Интернета (Орфография и пунктуация сохранены. - Ред.):

- Люди.... Запомните... Мы живём в богатейшей стране мира!!! Каждая зима первая!!! Дойти до работы после метели - это бесплатный Квэст! – сообщила Людмила Конакова.

- Действительно...по тротуарам совершенно не пройти. Люди вытаптали узенькие тропочки, а идёшь друг другу навстречу... уже не разойтись...Был же маленький трактор, который тротуары чистил... где он ? – спрашивала Нина Мотыль.

- Центральная дорога вообще ужасная, мало того что не чистят так ещё и заужено. А во дворы вообще не заехать. Не плохо получать деньги просто так, - выразила своё мнение Екатерина Гусева.

Администрация города вела с подрядчиком претензионную работу. С момента заключения контракта до принятия решения о его расторжении подрядчику было выдано 10 предписаний. Ситуация с уборкой уличной дорожной сети города дошла до суда.

Установлено, что юридическое лицо, являясь ответственным за содержание уличной сети города, нарушило правила содержания «в безопасном для дорожного движения состоянии». Поводом стало указание жителей на снежные горы в месте пересечения улиц Московской и Калинина, а также на тротуаре по улице Московской.

В результате, чтобы не поставить под угрозу содержание дорожной сети и тротуаров в период весеннего снеготаяния, власти Емвы приняли решение заключить краткосрочный контракт с другим поставщиком услуг.

О, другое дело!

В сообществах Емвы сразу отметили старания нового подрядчика, стали писать обращения почистить тот или иной участок.

- SOS!!! Новый подрядчик, прочистите, пожалуйста еще раз дороги на 20-м, каша везде. Сегодня рухнули дороги. Результат старых подрядчиков, - обратилась Светлана Назарова.

От подписчицы сообщества: "Огромное спасибо за хорошую чистку! (м.Новый)". Ей ответил Максим Артемьев: Забыли написать, за ПЕРВУЮ хорошую чистку.

Фото: подписчица сообщества "г. Емва"

Некоторые пользователи отмечали, что дворы не были основательно почищены.

- Когда будут чистить дворы??? Половина города ни заехать ни разъехаться на придомовых территориях. Катастрофа просто! Администрация, примите меры! – призвал Андрей Погорелов.

Что касается летнего периода, заключить краткосрочные контракты планируется на приведение уличной сети в нормативное состояние: на нанесение разметки, подметание и другие подобные виды работ.

Осенью мэрия готовится объявить новый аукцион на обслуживание города в зимний период на остатки средств, выделенных на данную статью на 2021 год.

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