Поговорим дома: какие мобильные привычки жителей Коми удивили связистов

Фото предоставлено компанией Мегафон.

Любимый день для разговоров у жителей Коми – понедельник, а воскресенье они проводят в интернете. Независимо от дня недели утренним чатам и звонкам в нашем крае предпочтут вечерние беседы и общение в мессенджерах, потому что большая часть населения - «совы». Коми обгоняет своих северных соседей по sms-общению– один житель региона отправляет больше сообщений, чем на Ямале или в Югре.

Что из перечисленных фактов миф, а что реальность? В Международный день смеха аналитики МегаФона поделились необычными данными о мобильной жизни абонентов. С помощью инструментов Big Data специалисты проанализировали обезличенную информацию пользователей и обнаружили интересные факты. Сравните их со своими предпочтениями.

Начинаем с понедельника

Именно первый день недели самый популярный для разговоров. Меньше всего пользователи созваниваются в воскресенье. Этот выходной жители Коми, как правило, проводят онлайн. Вечером в последний день недели трафик передачи данных поднимается до максимума. Интернет-активные жители региона делятся фотографиями, слушают любимую музыку и смотрят видео во ВКонтакте, Одноклассниках и Instagram.

Кто качает, кто звонит

По статистике, женщины в 2 раза разговорчивее мужчин. Они произносят около 20 тысяч слов в день, в то время как сильной половине человечества для общения достаточно 7-10 тысяч слов в сутки. Мобильная статистика подтверждает этот факт: в этом году дамы нашего региона на 1 час и 20 минут активнее мужчин разговаривают по телефону. При этом, сильный пол обгоняет их в интернете. Мужчины опережают женщин по трафику в глобальной сети на 20%. Представители полов сходятся в одном – они отправляют больше sms-сообщений, чем ямальцы или югорчане.

Мобильные «совы» обогнали «жаворонков»

Согласно опросам ФОМ, 37% россиян считают себя «жаворонками», а «совами» – 45%. Абоненты МегаФона общероссийский тренд подтверждают. Судя по мобильным биоритмам пользователей в Коми, у нас также больше сов, чем жаворонков. Вечером количество звонков и интернет-сессий в сети оператора возрастает на 60% в сравнении с утренними часами.

«Совы или мобильные жаворонки, мужчины или женщины, пользователи Android или iOS, жители севера или более южных территорий - независимо от индивидуальных биоритмов все наши пользователи не представляют своей жизни без гаджетов и скоростного мобильного интернета. И это не первоапрельская шутка, а реалии современной жизни», - резюмировали аналитики МегаФона.

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